¡Trampa por segunda vez!: Sol está en un hilo en MasterChef y Jorge Rausch le advierte un castigo peor

Sol Vargas, la guapa de MasterChef Ecuador, no ha tenido sus mejores semanas en la competencia. Viene en un declive y ahora la guinda del pastel es que cometió por segunda vez y error de un principio básico. Cumplir las órdenes del reality. Esto puede costarle su permanencia y más por la advertencia del chef Jorge Rausch.

En el reto de presión debían preparar un plato ecuatoriano. Las reglas son claras: cuando el jurado dice “¡Manos arriba!”, es manos arriba. Así quede como quede el plato o esté incompleto.

Pero por segunda vez, Sol metió las manos después de este llamado. Cuando dijeron ello, sopló un patacón y hasta lo levantó. Por ello ni probaron su platillo. Entonces llegó la advertencia del colombiano.

“Las consecuencias podrán ser mucho peores” — Jorge Rausch.

Fue lo que le dijo el cocinero más severo del reality. Sol admitió su error, aunque trató de justificarse con que solo fue “un poco”.

Ya sucedió una vez

Sol una vez hizo lo mismo cuando trabajó en equipo con Sonnia. Presentaron un postre delicioso pero no cumplieron las reglas. “Lamentablemente su postre no puede ganar porque rompieron las reglas. No somos tontos. Estamos con los ojos puestos en todos ustedes y cuando cantamos el tiempo Sol limpió el plato y luego puso ralladura de limón. No es gracioso Sol. Es una falta de respeto para nosotros y tus compañeros”, les dijo la chef Carolina.