“Si yo hablo puedo acabar con su carrera”: Ex mánager de Andreina Bravo confirma que terminaron su relación laboral

Ronny Rodríguez, ex manager de Andreina Bravo, conversó con Reinaldo Vásquez para ‘Los Hackers de la Farándula’ sobre la situación laboral actual que tiene con la artista. Al parecer, Andreina ha incumplido con su contrato y por eso, decidieron finalizar su relación mánager-artista.

“Legalmente la relación continua, laboralmente no hay un vínculo ya. Hay un término entre ambas partes en el que hemos decidido no continuar. Pero legalmente existe aún finiquitar contratos de ambas partes”, dijo Ronny.

Además, aclaró que él es una persona transparente y siempre actúa y habla de manera frontal “firme a Andreina, invertí en Andreina y lo único que voy a exigir es el retoro de la inversión que yo hice”, aseguró.

Rodríguez también apuntó que la cifra que debería devolverle la artista ronda los 40 mil dólares, “yo soy una persona pacífica, siempre voy a buscar la mediación, si ya no quiere llegar a un acuerdo de forma tranquila, pues los abogados tienen que encargarse”.

De la misma forma, señaló que ya tiene a un abogado trabajando en ese proceso y de no llegar a una mediación normal “que venga lo que tenga que venirse”. El ex mánager aseguró que él tiene mucha información que podría acabar con la carrera de Andreina, “pero esa no es la idea”.

“Soy una persona transparente porque si yo hablo con la carrera, pero no se trata de hacerle el daño al artista. Pero si yo digo cosas que sucedieron o momentos en los que perdí la tranquilidad, creo yo que estamos hablando de otro tipo de cosas”, sentención Ronny.

Finalizó diciendo que prefiere callar y si la situación se pone tensa o no se puede mediar de forma pacífica “entonces yo tendré que mandar un comunicado con las cosas que realmente pasaron”.