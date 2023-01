Piqué usaba a Shakira para conseguir contratos y ahora usa a Milan para congraciarse con todos

Para Piqué nada es fácil, pues tras haber disfrutado de lo que sería una participación espontánea con su hijo Milan en el streaming en el que anunciaba los nuevos encuentros de su proyecto llamado ‘Kings League’, éste fue duramente cuestionado por los usuarios en redes.

Y es que a pesar de que él está compartiendo su aficiones con sus pequeños, esta acción causó rechazo a pesar de lo dinámica y divertida que fue para muchos, pues hay quienes aseguran que el deportista está buscando las maneras de volverse a conectar con su audiencia o seguidores quienes lo habían descartado una vez que éste demostró que le había sido infiel a Shakira para iniciar una nueva relación con una chica misteriosa de 23 años.

Enigma no quiere revelar su identidad. Es un jugador de primera y tiene menos de 30 años. pic.twitter.com/mDQ72Yvc1b — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 6, 2023

Desde entonces, no hay quien no lo tome en serio y hasta señale todos sus movimientos o acciones que para muchos tienen una finalidad, pues desde siempre se conoció que éste usó a Shakira para lograr concretar varios negocios para su empresa Kosmos y al parecer ahora va detrás de sus hijos para así generar empatía entre sus seguidores que son amantes del fútbol, pues el pequeño no solo demostró sus conocimientos en el tema, sino que al igual que su padre es un crack en ello.

Piqué quedó mal parado al dejar que Milan estuviera en el streaming

Pero esto no quedó ahí, pues tras saberse que Piqué había dejado que Milan participara en un streaming en el que la mayoría era un público adulto, las oficinas legales de Shakira emitieron un comunicado en el que rechazaban esta acción por considerarla inapropiada, ya que ante cualquier eventualidad, el deportista debe notificar a su madre sobre las actividades que hará con sus hijos y más si van a estar tan expuestos como sucedió en esta oportunidad.

Esto generó malestar a la cantante y a sus seguidores quienes se han portado como defensores de la artista y estos pequeños que se han visto afectados por estas diferencias. “Tenía contratos por la fama de Shakira.. ahora por la del hijo”, fue uno de los cometarios que se dejaron ver en las redes y que denotan la falta de respeto o criterio que tuvo el español al dejar que su pequeño formara parte de una discusión entre adultos.

Tenia contratos por la fama de Shakira.. ahora por la del hijo — Ana Arauz Malale (@neinitarauz) January 8, 2023

Pero, aunque Milan supo defenderse hasta el punto que mandaba a callar a su padre, la mayoría lo apreció como una manera de que el exjugador del Barcelona pueda acercarse cada vez más a ellos para “usarlos” a su beneficio y ganarse el cariño de quienes hasta ahora lo han rechazado por todo el mal que ha hecho.