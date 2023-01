María José Blum llega a participar en ‘Soy el Mejor’ ¿Cómo ha sido la transformación de la ex Kiruba en los últimos años?

El anuncio en las redes sociales de ‘Soy El Mejor’ sobre el ingreso de María José Blum, ex integrante de Kiruba, sorprendió a muchos seguidores. Muchos aseguraron no reconocer a la cantante por los cambios físicos que tiene, mientras otros mostraron su descontento, asegurando que el programa debería incluir a personas que realizaron el casting a inicios de temporada.

‘Majito’ como es conocido por muchos en el medio, regresa a la televisión siendo parte del programa de baile de TC Televisión. La cantante, se alejó de los escenarios en 2019, luego de que el grupo Kiruba se reencontrará para lanzar varios temas musicales, entre ellos ‘Blanca Navidad’.

Ahora, la también madre dos niñas y, con 40 años, espera dar lo mejor de sí en el escenario de ‘Soy el Mejor’ para llegar a la final. Sobre su participación, expresó que no vestirá atuendo chiquitos o que muestren mucha piel y, siente nervios por el jurado ya que, dos de ellos ya le han hecho críticas constructivas en el pasado.

“Negado por mi lado, cero cosas chiquitas. Siento total desventaja, he pasado por muchas críticas constructivas de dos de los que están dentro del jurado. Estar expuesta a que me juzguen muchísimo me da nervios, vamos a ver qué pasa, primero iniciemos y luego pensamos en la final”, dijo en su presentación en ‘Soy el Mejor’.