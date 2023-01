Kate Middleton y los crueles mensajes hacia Meghan Markle que la dejaron “llorando en el suelo”

Ahora que el príncipe Harry ha decidido contar su verdad, se saben más y más detalles de la relación de Kate Middleton con Meghan Markle, la cual siempre se ha dicho que es tensa.

Lo que comenzó siendo prácticamente una hermandad entre ambas a la par de los dos príncipes que formaron un cuarteto dinámico, se transformó en una guerra fría cargada de comentarios pasivo-agresivos.

Así lo confirmó el hijo menor de la princesa Diana, quien en sus memorias, Spare, habló sobre uno de los rumores más difundidos por los medios británicos al respecto y fue la vez que pelearon antes de su boda en 2018.

La vez que Kate Middleton hizo llorar a Meghan Markle

Conforme a lo escrito en su libro y citado por NY Post, Middleton inició una discusión a través de un mensaje de texto cuatro días antes de que Harry y Meghan se dieran el sí quiero.

El motivo fue el vestido de la princesa Charlotte, quien fue una de las integrantes del cortejo. Aparentemente su prenda no le entalló bien y esto derivó en drama.

“El vestido de Charlotte es demasiado grande, demasiado largo, demasiado holgado. Lloró cuando lo probó en una casa”, dijo en primer lugar Kate Middleton.

“Meg no respondió a Kate de inmediato. Sí, tenía un sinfín de mensajes de texto relacionados con la boda, pero sobre todo estaba lidiando con el caos que rodeaba a su padre. Así que a la mañana siguiente le envió un mensaje de texto a Kate diciéndole que nuestro sastre estaba esperando”, dijo el duque de Sussex.

“Te dije que el sastre ha estado esperando desde las 8 a.m. Aquí. En KP [Palacio de Kensington]. ¿Puedes llevar a Charlotte para que lo modifiquen, como lo están haciendo las otras mamás? ”, le respondió Markle.

Ante esto, Kate dijo que todos los vestidos debían “rehacerse” y Markle solo atinó a reiterlarle que el sastre estaba disponible para hacer los cambios, a lo que solo recibió “bien” como respuesta.

Ante esta discusión, la reacción de Meghan Markle fue llorar desconsoladamente en el baño, una triste escena que vio Harry al llegar a casa.

La Princesa de Gales llegó a su residencia a la mañana siguiente con flores y una tarjeta para disculparse por cualquier molestia, pero se filtró a la prensa convirtiendo a la exactriz en villana.

Las redes estallan en contra de Harry por revelar mensajes de texto

La revelación del príncipe Harry en su libro ha acaparado los medios y las redes sociales, en donde no ha ganado mucha simpatía entre los usuarios, sino un auténtico alud de críticas en su contra.

Y es que muchos no solo reprobaron el hecho que hiciera públicos los mensajes de texto entre su esposa y su cuñada, sino también que siga “hablando mal” de su familia.

“¿Él está compartiendo mensajes de texto? Este es un hombre adulto de casi 40 años que actúa como un adolescente. Entonces, ¿qué pasa si la esposa y la cuñada no se gustan? ¡Madura!”, expresó una persona en Instagram.

“Realmente no hay punto bajo al que no se rebaje para azotar su libro. ¡Espero que valga la pena!”, anotó otro internauta; mientras, un tercero dijo: “A él y a Meghan no les gustó que su padre hablara mal de ella antes de la boda, pero ahora están haciendo exactamente lo mismo con su familia”.

“Al leer la respuesta de Markle, se puede ver que ciertamente hay un tono sarcástico y directivo”; “Todos hemos enviado mensajes de texto así”; “¡Muéstrame una boda en la que no haya habido ningún tipo de discusión!”; “Sollozando en el suelo. ¿No podía llorar en una silla? y “Esta pareja necesita un buen terapeuta” son otros de los comentarios en redes sobre esta declaración.