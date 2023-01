Harry Styles, Rosalía o Ed Sheeran: el artista que podría llegar a Ecuador en 2023

El 2023, hasta la fecha, ya tiene conciertos de altísimo nivel con la futura presencia de Romeo Santos, Alejandro Fernández, Alejandro Sánz, Feid, entre otros. Sin embargo, un máximo exponente del pop podría venir a territorio ecuatoriano y la decisión estaría al alcance de sus fanáticos.

[ Lluvia, perreo y acampada: el ambiente para conseguir una entrada para Ferxxo en Quito ]

Fue este lunes, a un día que inicie la venta las entradas para Ferxxo, que la empresa Feel The Tickets preguntó a sus seguidores a cual concierto acudirían si los siguiente artistas estarían en la lista: Harry Styles, Rosalía, Ed Sheeran o Louis Tomlinson.

Al participar de la encuesta, dos artista se llevaban mayores porcentajes en comparación a sus similares: el interprete de As It Was y el dueño del sencillo Perfect.

Harry Styles, Rosalía o Ed Sheeran podrían venir al Ecuador. Posibles conciertos para el 2023

¿Son factibles estos conciertos?

De los cuatro artistas señalados, solo Rosalía ya cumplió con su gira Mundial durante el 2022. Por su parte, los ex One Direction y el nacido en Halifax tiene una larga agenda aún por cumplir para este presente año.

No obstante, ninguno de ellos tiene contemplado a Sudamerica. En el caso de Styles y Tomlinson, estos ya estuvieron por nuestra región pero no planificaron a Ecuador en su gira.

Aunque solo es una encuesta de Instagram, cada vez se eleva más el hype de un posible concierto del interprete de “Sign of the Times” ya que no es la primera vez que la empresa Feel The Tickets lanza un guiño al artista.