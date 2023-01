¡Se volvió a enamorar! Se filtran imágenes que confirman nuevo amor de 40 y 20 de Marián Sabaté

Confirmado, Marián Sabaté tiene un nuevo amor, aunque la ´Reina de la prensa rosa´ se haya empeñado en negar días atrás la existencia de un vínculo amoroso, la verdad salió a la luz. Una grabación que deja ver a Marián disfrutando en los brazos de un joven hombre, y dándose demostraciones de amor, dejaron por sentado que la presentadora mintió.

“Cuarenta y veinte”, tal como resuena la popular tonada del cantante José José, así parece ser el amor que está viviendo la reportera de farándula, a la cual según informó Leonardo Quezada ´Lazito´ se le vio disfrutando al máximo de la compañía de su nuevo amor, quien ya incluso fue identificado por los medios de entretenimiento. Ulises Paz, ese es el nombre del novio que ya acompaña a Marián.

De acuerdo con el reportero del canal de Ecuavisa, los enamorados habrían asistido juntos a un club nocturno de la ciudad, para celebrar por adelantado el cumpleaños de Ulises. En las imágenes que ya se han dejado ver en redes sociales, la escena en que Marián y su novio se besan, se han robado por completo el protagonismo.

Bien dicen que nunca hay que decir “de esta agua no beberé”, hace tan solo unos meses, la ´Reina de la Prensa Rosa´ aseguró en entrevista con Reynaldo Vásquez, que no volvería a proba colágenos, puesto que ya no resultaban apropiados en esta etapa de su vida, aunque no se conoce con exactitud la edad de su nueva pareja, si las imágenes no engañan, se trataría de alguien menor.

“Los colágenos son divertidos, tuve mi experiencia, los probé, pero no es algo que yo realmente recomendaría, porque son inestables, inmaduros”, dijo anteriormente Sabaté, sin embargo, tras un año soltera, parece que el 2023 le ha abierto una nueva oportunidad y también una nueva perspectiva para el amor.