“Si no muero, este video no lo van a ver”: La última publicación del ‘niño gigante’ antes de su fallecimiento

Christopher Dueñas, era conocido como el ‘niño gigante’ de Santo Domingo y publicó su último video antes de ser intervenido quirúrgicamente donde lamentablemente falleció tras no resistir la operación. Sus familiares sospechan que pudo haber sido una mala práctica médica y exigen justicia.

El ‘niño gigante’ empezó el video diciendo que se siente muy deprimido porque hace muy poco tiempo le habían diagnosticado que padecía de un tumor en su cerebro y que por ese motivo decidió realizar contenido en las redes sociales.

A pesar de la noticia que recibió, el humor con el que realizaba videos siempre fue natural, algo muy característico de él. A continuación, Dueñas compartió un poco de su día a día mientras se dirigía al hospital para dejar todo listo para su operación: “todas mis citas médicas son en las mañanas. Me estoy haciendo ver en el hospital de Guayaquil, en Solca con un neurocirujano porque me van a intervenir quirúrgicamente en muy pocos días”

El ‘niño gigante’ explicó a breves rasgos sobre su padecimiento y que gracias al tumor tiene tremenda altura:

“ Y ese tumor, es el culpable de que yo crezca tanto, yo no crezco, no soy así de alto por gusto. El tumor causa que genere muchas hormonas de crecimiento, más de lo normal”.

Después de esa frase, lo que dijo a continuación sorprendió a más de uno, pero lo dijo con una frescura y serenidad que lo caracteriza:

“¡Ese tumor me está matando amigos, me está matando! Pero bueno, basta de quejas, mañana me ingresan al hospital para operarme el día lunes. Así que acompáñame a esta aventura. Si no muero, este video no lo van a ver”.

— 'Niño gigante'