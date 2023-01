Escritora “resucitó” después de haberse supuestamente suicidado y así reaccionaron sus seguidores en Estados Unidos

Se trata de la escritora Susan Meachen, una escritora estadounidense, que supuestamente engañó con haberse suicidado hace dos años. Sin embargo, y esta semana de forma milagrosa resucitó, causando reacción en todos sus seguidores. Como informó la revista Rolling Stone, se cree que todo se habría tratado de publicidad para vender sus libros.

De acuerdo a lo publicado, la mujer se habría quitado la vida en 2020. La noticia se habría dado a conocer por medio de un grupo de Facebook dedicado a compartir contenido de literatura.

La noticia habría sido dada por una usuaria que se hizo pasar por su primogénita. De acuerdo a lo que anunció, Meachen se habría quitado la vida por ser acosada por un grupo de escritores.

Sin embargo, la mujer de letras “volvió a la vida” de forma milagrosa y sus redes sociales anunció lo siguiente:

“Debatí sobre cómo hacer esto un millón de veces y todavía no estoy segura de si es correcto o no. Habrá toneladas de preguntas y supongo que mucha gente abandonará el grupo. Pero mi familia hizo lo que pensó que era mejor para mí y no puedo culparlos por ello. Casi muero de nuevo por mi propia mano y tuvieron que pasar por todo ese infierno otra vez. Regresar a ‘The Ward’ no significa mucho, pero ahora estoy en un buen lugar y espero volver a escribir. Que comience la fiesta”

Reacción de sus seguidores

Muchos seguidores de la escritora se sintieron totalmente traicionados, ya que no pensaron que la mujer iba a jugar con algo demasiado grave por lo que los comentarios más destacados, publicaron lo siguiente:

“Puedo perdonar muchas cosas, pero creo que jamás pueda perdonar que fingieras tu muerte”, “Susan Meachen finge su propio suicidio y luego vuelve a navegar alegremente en línea porque ‘se aburrió’”, “¿Qué persona en su sano juicio finge su propia muerte durante dos años y luego, al azar, entra en Facebook un día y simplemente dice ‘¡Hola chicos, estoy de vuelta!’”