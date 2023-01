¡Ya no quieren escuchar Bad Bunny! Las consecuencias de tirar el teléfono de una fan

El 2023 no empezó bien para el cantante de género urbano Bad Bunny. El interprete de Tití Me Preguntó se volvió en tendencia mundial pero no por sus canciones sino por portarse grosero con una fanática.

Según se observa en el video, captado por un fan, el Conejo avienta el celular de la fan al mar y continua su camino. Aunque su excusa llegó horas después, esto no bastó para calmar a sus millones de seguidores y detractores.

En primera instacia se espera que exista una posible demanda, pero al momento Bad Bunny ya sufre las consecuencias. En las últimas horas sus números de reproducciones tuvieron una baja, dando como resultado una falta de aceptación.

Así cayeron sus canciones

Tití me preguntó: #25 (-12)

Me porto Bonito: #33 (-18)

Efecto: #75 (-18)

Ojitos Lindos: #144 (-47)

Moscow Mule: #167 (-61)

Neverita: #190 (-60)

¿Qué dijo el artista más escuchado en los dos últimos años?

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, expresó Benito.

Por su parte, la joven afectada se limitó a sorprenderse y decir: “¿En serio?”. A la par, otro seguidor indicó: “Vamos Benito, te amamos como sea”.

Aunque el lio ha ido mermando en impacto, la historia no ha llegado a su fin y de seguro en una próxima participación la mala conducta de Bad Bunny con sus seguidores será recordada.