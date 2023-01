La muñeca diabólica de ‘M3GAN’ es interpretada por una niña real: así luce fuera de la cinta

La primera película en causar furor este año es la recién estrenada M3GAN. La cinta de terror ha atrapado a las audiencias con una espeluznante historia llena de suspenso y también algo de humor.

La producción de technohorror, dirigida por Gerard Johnstone, presenta a una muñeca homónima creada con inteligencia artificial para ser una compañera para los niños y una ayudante para padres.

Te puede interesar: Las 5 caracterizaciones más sorprendentes de Emma Thompson: de Tronchatoro a Nanny McPhee

M3GAN fue ideada por una brillante diseñadora de juguetes robóticos que se ve obligada a convertirse en tutora legal de su sobrina de 8 años cuando su hermana y cuñado mueren en una tragedia.

Sintiéndose incapaz de asumir tal responsabilidad y con una inmensa presión en el trabajo, decide emparejar el prototipo de su androide con la niña para resolver sus problemas.

Escenas de la película de terror 'M3GAN' | Universal Pictures

Sin embargo, la decisión tiene consecuencias nefastas. Y es que el robot lleva su papel de guardiana al extremo, llegando incluso a asesinar, por lo que se convierte en una amenaza letal.

A diferencia de otros muñecos diabólicos del cine, M3GAN no es encarnada por un juguete. Si bien se usaron efectos especiales y un prototipo robótico, detrás de ella también está una niña real.

Escenas de la película de terror 'M3GAN' | Universal Pictures

¿Quién es la niña que está detrás de la muñeca de M3GAN?

Se trata de Amie Donald, una talentosa histrionisa, bailarina y stunt neozelandesa de 12 años de edad que apenas está dando los primeros pasos de su carrera en el mundo de la actuación.

La estrella infantil debutó como actriz en un episodio de la serie Sweet Tooth el año antepasado. Asimismo, trabajó como doble de acción en el filme The Tank, actualmente en posproducción.

M3GAN marca su estreno oficial como intérprete en la gran pantalla. En esta producción, con el fin de darle vida al infernal personaje, Donald grabó sus escenas con una máscara pegada a su cara.

También usó una peluca rubia y guantes para perfeccionar la imagen de muñeca androide. Por supuesto, ella realizó todos los movimientos robóticos del papel, incluyendo su extraño baile viral.

La jovencita impresiona con su talento para bailar realizando la perturbadora coreografía en esta escena de la película que ha dado la vuelta al mundo desde el estreno del tráiler el año pasado.

Los pasos perfectamente ejecutados no deberían ser sorpresa para quienes siguen su trayectoria. Y es que, antes de dar el salto a las pantallas, la niña llevaba años triunfando en el mundo del baile.

A sus 9 años, según IMDb, fue elegida para integrar el equipo de Nueva Zelanda en la Copa Mundial de Danza en Portugal. Aparte, ha ganado premios en jazz ballet y danza contemporánea.

A su corta edad, Amie también cuenta con especialización en varias disciplinas, tales como el teatro musical, acrobacias y danza hip hop, conocimientos que la ayudaron para ser M3GAN.

No obstante, la voz madura que se le escucha al robot no le pertenece a ella sino a Jenna Davis, una actriz y cantante de 18 años que se encargó de expresar los diálogos de la escalofriante muñeca.

“Me encanta que M3GAN fuera un personaje tan divertido de interpretar y que ella realmente ama a Cady y le encanta hacer cosas con ella. No me gusta que mate a la gente (...)”, dijo Donald sobre su papel en una entrevista.

Como curiosidad, la pequeña actriz detrás M3GAN realmente forjó una gran amistad con Violet McGraw, la intérprete infantil que da vida a Cady, la niña a la que la androide “protege” como sea.

“Nos hicimos muy cercanas (…). Amie es la persona más dulce que jamás conocerás y definitivamente es una de mis mejores amigas”, contó McGraw a The Hollywood Reporter.

M3GAN se estrenó en México el pasado 29 de diciembre, mientras en Estados Unidos aterrizó en los cines este 6 de enero de 2023.