“Se dio a la fuga”: Actor de ‘Mi gorda bella’ disparó afuera de una discoteca; es buscado por la justicia

Jerónimo Gil, reconocido actor por interpretar a Franklin Carreño en la telenovela “Mi gorda bella”, fue expulsado de una discoteca por agredir a personal de seguridad del local. A través de redes sociales, el club nocturno se pronunció sobre lo ocurrido y hasta ha circulado el video del momento en que detona un arma de fuego.

Según testigos del lugar, Jerónimo habría tocado la parte íntima de una mujer al interior del local. El actor, al parecer, se encontraba en estado de ebriedad. Por ello, el personal de seguridad tomó la decisión de expulsar del establecimiento a Gil.

A través de videos en redes sociales, el actor venezolano discutió fuertemente con un personal de seguridad tras echarlo de manera obligatoria de la discoteca. Según vociferaba Gil, gastó alrededor de USD 5000, pero se conoció que la cifra no superó los USD 3000.

Posteriormente, Jerónimo se dirigió a su camioneta den alta gama y blindada; minutos después se presenciaron los disparos que causaron pánico y terror a las personas que estuvieron en el lugar.

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab comunicó que el tribunal dictó una orden de arresto en contra del actor ‘Mi Gorda Bella’: “Tribunal 39 de control AMC acordó orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra del sujeto Jerónimo Gil, por los delitos de: descarga de arma de fuego en lugares públicos y porte ilícito de arma de fuego”, publicó en su cuenta de Twitter.

Recordemos que esta no es la primera vez que Jerónimo Gil ha sido acusado de tener actitudes violentas. Hace un tiempo protagonizó escenas de este tipo. Gil estuvo casado con la también actriz Flavia Gleske- y con quien tuvo dos hijos- quien interpuso una denuncia por violencia de género asegurando que le tiene miedo al actor venezolano y no es un buen ejemplo para los menores.

“Yo le temo y le tengo terror a ese señor, mis hijos no se merecen algo como esto. No es la primera vez que me agrede. Luego aparece llorando y pidiendo perdón”.

— Flavia Gleske