¿Puro show? ‘La Colorada’ abandona el estudio de ‘Los Hackers de la Farándula’ al ver a Santiago Castro besarse con Yulexi

Andrea Contreras, mejor conocida como ‘La Colorada’ salió indignada del estudio de ‘Los Hackers de la Farándula’ luego que Yulexi, personaje interpretado por la actriz Claudia Camposano, besara a Santiago Castro en la boca.

“Si me da rabia, porque me parece una falta de respeto total. ¿A ti te pareció un show? A mí no me pareció un show, porque al menos yo, no me prestaría para algo así. Entonces, mira yo vine desde Machala, lo vine a ver, la pasé con él en Navidad, supuestamente habíamos regresado, no lo quisimos publicar, dijimos que lo íbamos a mantener en stand by”, aseguró Andrea Contreras a Lazito.