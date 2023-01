¡No se resistieron! Le agarraron el ombligo a Tini Stoessel y esta fue su reacción

Tini Stoessel, cantante argentina de 25 años, ha recibido críticas por su esbelta delgadez; algo que a ella la tiene sin cuidado y que ha demostrado que son solo estereotipos los que hacen ese tipo de comentarios porque la belleza está en la esencia.

“Para las personas que están preocupadas por mi ombligo. Es un ombligo. Nací así... Es el ombligo que tengo y está todo bien. Yo lo amo con todo mi corazón”, dijo en una oportunidad la argentina.

La intérprete de “Carne y hueso” ha destacado por sus buenas letras y melodías pegajosas. Pero recientemente se filtró un video de una fanática que no se pudo aguantar las ganas de tocarle el ombligo de cantante y los memes en Twitter no faltaron.

PORQ LE MANOTEABA EL OMBLIGO pic.twitter.com/B8B3553P8Q — cornulda (@cornulda) January 5, 2023

La reacción de Tini fue buena, lo único que hizo la cantante fue reirse de esta situación, cantarle mientras le veía a la fanática y continuar con el espectacular show.

La interprete de “La Triple T” le ha quitado importancia a todo aquel que comente sobre su ombligo, es más suele subir a su página oficial de Instagram fotos en ‘Crop Tops’ donde claramente se le ve al descubierto su peculiar pupo.

“Se me están riendo… Se frustran por un ombligo, que es un simple ombligo. Ya está. Todo bien” dijo la cantante.

Comentarios de los fans

“Tuviera el mismo impulso”, “Tío, que poco respeto, entiendo que seas fan y te guste, pero eso no te da derecho a invadir su espacio personal y tocarla como te salga de las pel***”, “Se me antojó una naranja ombligona de Montemorelos”, “No es un ombligo es su hermano gemelo no desarrollado”.

Memes sobre el video de Tini

a mi me tocas el ombligo y lo más tranquilo que te voya dar es una patada en el centro del ojete — cami❤‍🔥 (@ccaamiilita) January 6, 2023

Habia que hacer el intento pic.twitter.com/4KVOBZn6zV — Xavi Lopez (@Xavi_037) January 6, 2023