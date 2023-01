Kike Jav defiende su tema ´Guaricha´ ante señalamientos del GAMP de Pillaro de usar “contenido negativo”

El influencer y también cantante Kike Jav, creyó haber comenzado el año 2023 por todo lo alto, tras lanzar su nuevo tema musical ´Guaricha´, el cual produjo y realizó en la ciudad de Pillaro, en medio de un escenario de fiestas y tradicionales culturales, que es mejor conocida como la “Diablada pillareña”.

Aunque la melodía tuvo una grata aceptación por parte de los seguidores del cantante chichero, la misma no contó con el mismo respaldo de parte de las autoridades de Pillaro, específicamente el GAMP, quienes se pronunciaron en rechazo de la canción, argumentando que no están de acuerdo con: “Todo tipo de comentarios y contenidos negativos respecto a la fiesta cultural de la Diablada Pillareña, realizados por youtubers nacionales y otras personas, ya que no se ajustan al contexto de esta expresión cultural”, recoge parte de la misiva.

Ante el señalamiento que el también empresario reconoció iba dirigido hacia su canción, el mismo se pronunció para defender su trabajo y aseguró que nunca ha buscado romper con las ideas tradicionales que caracterizan a la Diablada pillareña.

“Hemos sido totalmente respetuosos con las tradiciones, hemos resaltado que la fiesta es un patrimonio cultural inmaterial del Ecuador”, dijo Kike Jav, mediante un live compartido en sus redes sociales, al tiempo que explicó cual es el objetivo detrás de la grabación y la letra.

“Yo no entendía que pasaba, me metí en los comentarios y efectivamente era para mí, el problema nace de que la gente dice que yo estoy haciendo ver de que las fiestas de Pillaro son full alcohol (...) supuestamente nuestros videos que hacemos de Pillaro no sirven para nada”, inició diciendo.

“Yo sé lo que es una diablada”, agregó, al tiempo que mencionó que desde muy pequeño, es un acto al que solía asistir en compañía de sus abuelos. “La Guaricha es una canción donde el único objetivo es resaltar la tradición, la fiesta de cantón de Pillaro, donde el rodaje, inversión y creación fue únicamente mío, no hay ningún auspiciante, no hay ningún fin político, todo lo hice yo con cariño, por el cariño que le tengo al cantón Pillaro, la gente me ha tratado muy bien”, destacó.

Para cerrar, Jav aclaró que no porque la canción muestre escenas de gente tomando, quiere decir que ese es el mensaje que busca visualizar. “Es una canción que habla de que tu estás enamorado de una guaricha, de que la guaricha te ilusiona, de que hablas con los diablos para que te acoliten y por ese despecho de que la guaricha no te quiere, chumas, te haces funda. No estoy diciendo que la guaricha sea borracha, no estoy diciendo que la gente de Pillaro sea borracha”, dijo.