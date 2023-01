¡Extrañando! Carolina Jaume lanza contundentes indirectas de amor para ex: “Yo tenía 18 él 20, el mundo era nuestro”

Una indirecta que tal parece, esconde un reencuentro tórrido de amor. La ex presentadora de televisión, Carolina Jaume, publicó de manera reciente una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde reveló, que aunque han pasado 20 años desde aquel romance mozo que le robó el corazón, aún sigue teniendo el mismo sentir cuando ve “sus lindos ojos verdes”.

Bien dicen que para un buen entendedor pocas palabras, el ex rostro de Ecuavisa ha despertado la incógnita en sus seguidores y ha puesto a todos los medios de farándula a ojear sus antecedentes amorosos, para dar con el nombre del hombre, al cual no hizo mención, pero si dedicó fuertes imágenes y palabras de amor.

Y aunque algunos rumores han asomado a la palestra el nombre de uno de sus ex, Xavier Pimentel, el mismo no se ha confirmado, pues de acuerdo con uno de los datos escritos por la actriz, hay una cronología en particular que contradice que sea Pimentel, “yo tenía 18 él 20″, quienes conocen la historia de este ex matrimonio, sabrán que el ex esposo de Jaume le aventajaba en 13 años.

Capturas de historias de Instagram de Carolina Jaume

“Amo poder verte nuevamente y recordar todas las promesas que nos hicimos al separarnos. Bien dicen los tiempos de Dios son perfectos”, se deja leer en la primera historia. Un texto que resulta bastante comprometedor, pues aunque se desconoce de a quien se refiere, devela que Carolina Jaume tuvo un reciente reencuentro que le hizo cambiar del todo su perspectiva de no querer volver a enamorarse.

Y si la primera imagen causó furor, en la segunda la actriz hace mención de intimidades aún más llamativas, el color de sus ojos, el olor, la forma de mirar.

“El mundo era nuestro, 20 años no son nada cuando veo sus lindos ojos viéndome como cuando era una niña enamorada de él”, agregó Jaume. Hasta el momento el personaje misterioso sigue en las sombras de la clandestinidad, pero si es como lo describe Carolina Jaume, no pasará mucho tiempo en salir al ruedo de los medios.