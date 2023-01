“Desesperado” y “sin atención” así califican al príncipe Harry por las revelaciones de su libro

A punto de cumplirse tres años, el próximo 18 de enero, de la escandalosa renuncia del príncipe Harry a su titulo de alteza en la realeza británica, nuevas polémicas lo envuelven. Él y su esposa Meghan Merkle, ambos duques de Sussex, ejecutaron la decisión buscando un “nuevo rol progresivo” con independencia financiera.

Además, Harry acotó que la prensa británica estaba destruyendo su salud mental. Él era el sexto en la línea de sucesión del trono del Reino Unido. Él siempre ha sido “la oveja negra” del palacio de Buckingham, pero eso no acabó con su distanciamiento de la corona.

En marzo del 2021, los duques aceptaron dar una entrevista a la presentadora de Estados Unidos, Oprah Winfrey en la que revelaron situaciones muy oscuras que se vivieron detrás de las rejas del palacio, entre ellas los pensamientos suicidas de Meghan porque no tenía libertad y que le negaron atención médica mental.

También el racismo del que, presuntamente, fue víctima Merkle y que además salpicó a su primogénito. Archie, que su hermano William y su padre, el ahora rey Carlos, estaban atrapados “por el sistema” y esos los distanció. Criticaron que la realeza le retirara todo el apoyo financiero, por lo que debieron firmar un acuerdo con Netflix para hacer un documental que les generaría ingresos para poder vivir.

Pero parece que los duques solo esperaban la muerte de la reina Isabel para darle “play” a su plan de buscar dinero revelando cada uno de los secretos y conflictos entre los hijos de la princesa Diana de Gales.

Violencia entre hermanos, boicots, cocaína y asesinato de talibanes

Dos meses después del entierro de su majestad, Harry y Meghan estrenaron el documental en streaming. Ambos revelaron que renunciaron a lo que más apreciaban (él a la realeza y ella a su libertad) para poder empezar una vida juntos en Estados Unidos.

«Harry y Meghan». El evento global de Netflix continúa el 15 de diciembre. pic.twitter.com/rcGgqXMWm1 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 12, 2022

También sacaron a la luz que la relación entre los hijos de Lady Diana no es tan armoniosa, pues supuestamente el príncipe William los intimidó para que renunciaran.

Sin embargo, las declaraciones más controversiales que ha divulgado el duque de Sussex son las que escribió en su propio libro biográfico llamado En la sombra, que será vendido el próximo 10 de enero, pero que ya algunas librerías españolas lo estaban ofreciendo desde esta semana.

Hasta hay algunos episodios que se divulgaron que han causado un terremoto en la casa real. Harry asegura que su hermano mayor es uno de sus principales enemigos, con quien vivió episodios de violencia. Rememoró: “él me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo (...) Aterricé en el plato del perro, que se rompió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron”.

Esto se produjo cuando trató de defender a Merkle, a quien William la calificaba de “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. También responsabilizó a su hermano y su esposa Kate Middleton, quienes lo auparon para que usara el disfraz de Nazi en el 2005 y que desató un gran escándalo.

A esto se le suma, que el hijo menor del rey Carlos III afirmó que durante su participación en las seis misiones militares en Afganistán, tuvo que matar a 25 talibanes, pero no se avergüenza, aunque tampoco lo llena de orgullo. Y contó que consumió marihuana y cocaína en su adolescencia.

“Desesperado”, “débil” y “falta de atención”

Antes las revelación impactantes de su libro, las reacciones por parte del público no tardaron en verse, algunos a favor, otros en contra. Lo cierto es que muchos han indicado que los duques de Sussex solo usan esto como parte de un show para generar dinero.

“Lo que quiere es vender ojalá la Meghan no se la haga más adelante, qué muchacho pa’ débil por no darle otro calificativo”, “Este hombre es manipulado por su esposa Meghan, lo trata como títere”, “Tanta cosa más parece un show, porque a estas alturas y con un libro revelar tantas cosas. Al final lo que él solo quiere es plata que le ha vendido su alma al diablo”, escribieron en los portales de noticias.

También indicaron: “Él está desesperado porque no sabe de dónde sacar dinero. Tanto odia a la monarquía, pero bien que se llena los bolsillos con ella”, “Harry está falta de atención, quiere que todos lo miren” y” “Definitivamente necesita ayuda psicológica de emergencia este hombre, como se atreve a estar diciendo este tipo de cosas tan delicadas”.