“Debes tener la cabeza bien puesta”: Jorge Salinas descarga contra Bad Bunny y enseña humildad

Jorge Salinas es uno de los actores mexicanos más queridos y exitosos, por eso, se unió al grupo de famosos que ha rechazado la actitud de Bad Bunny tan viral en los últimos días.

El intérprete de Tití me preguntó tomó el celular de una fan y lo lanzó por los aires luego que esta quisiera tomarse un selfie con el artista, algo por lo que todavía sigue recibiendo muchas críticas en los medios e internet.

El protagonista de éxitos como Perfume de gardenias y Mi corazón es tuyo sabe muy bien lo abrumador que puede ser recibir tanta atención, pero siempre se debe actuar con respeto.

Lo que dijo Jorge Salinas sobre Bad Bunny que muchos aplaudieron

“La gente se acerca, me pide un autógrafo, una foto, que le hable a su mamá y hasta que hagamos una videollamada”, expresó en una conversación con Despierta América.

“¿Por qué? No soy el más guapo, el mejor actor, soy un ser humano común y corriente como usted. ¿Por qué lo hacen? Por los personajes. Debes de tener la cabeza bien puesta en tus hombros y los pies clavados al piso con una estaca y darte cuenta de que eres un mortal más”, expresó.

“Que la vida te está dando la oportunidad de atraer a las personas, no por tu talento, sino que eres posiblemente aspiracional, porque tus personajes han gustado, han seducido al público. No es por ti, no soy yo, son ellos. El regalo entonces es para nosotros. No para usted que me pide una foto o un video, es para mí”, dijo.

Ante esto, muchos salieron a admirar las declaraciones de Jorge Salinas sobre Bad Bunny, elogiando su sinceridad y humildad. “El día que el público, deje de comprar un boleto para no verme en el teatro, no verme en el cine, o le cambie de canal, ese día hice las cosas mal”, cerró el artista.