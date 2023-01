Salma Hayek transformó su look con mono de plumas café estilo 70s sumándose a la moda vintage

La reina de los looks atrevidos, así es Salma Hayek, cada conjunto que utiliza dentro y fuera de los eventos se convierte en un verdadero hit, logrando convertir en suyas las tendencias del momento, recordemos aquel vestido que recordaba a ‘Merlina’ o su atuendo de ensueño, que parecía haber sido sacado de ‘La Cenicienta’ de Disney.

La actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, dejó los vestidos a un lado y mostró una nueva faceta que afianza la moda vintage como una de las grandes ganadoras del 2023. Ya no solo es la moda Y2K la que viene con fuerza, los diseñadores y marcas que fueron las favoritas de personalidades de la década de los 80 y hasta los 00′s, vuelven para retomar su lugar en el gusto del público.

También te podría interesar: Salma Hayek recibió el 2023 presumiendo su belleza al natural

Salma Hayek sorprende a todos con una nueva versión de la ‘Pijama Palazzo

La esposa de François Henri-Pinault, compartió una fotografía que fue elogiada por la belleza y la alegría del momento que fue capturado en la imagen, pues se le vio muy sonriente, en lo que parece ser una calle, mientras comentaba que “Pueden pensar que esta situación sea extraña al menos que sean claustrofóbicos como yo”.

Salma Hayek, la mujer que ha sabido llevar las tendencias a un nuevo nivel, presumió un look de dos piezas estilo mono color café con estampado de cadenas o eslabones blancos con plumas en mangas y tobillos firmado por Valentino, que acompañó con unas botas de plataforma del mismo tono estilo gamuza de Casadei y un collar de Saint Laurent.

El atuendo lo usó durante una entrevista para el programa ‘Live With Kelly and Ryan’ donde habló sobre su participación en la película de ‘El Gato con Botas’. Más que una estrella de rock, es un look que pudo haber llevado una sensual Cher o algún miembro del grupo sueco ABBA.

Estamos frente a un inminente regreso y un posible éxito de la moda vintage, pues las celebridades se han encargado de mostrarle a sus seguidores, lo linda que es esta tendencia que rinde tributo a las personalidades de aquellas décadas.

La historia de la ‘Pijama Palazzo’ que usó con mucho estilo Salma Hayek

La actriz de 56 años lució un look que fue un gran ganador de la década de los 70, pero en realidad, el mundo lo vio nacer en 1960, cuando Irene Galitzine, lanzó una colección en la que presentó en el Palacio Pitti de Florencia, un diseño de pantalón de piernas anchas muy parecido a la de las pijamas.

Fue Diana Vreeland, la legendaria columnista y editora en jefe de la revista Vogue, quien afianzó la popularidad de la prenda y fue la encargada de darle un nombre, luego de que se convirtiera un éxito, pues su encanto con esta pieza fue tal que buscó fotografiarlo para la revista. El shooting tuvo lugar en el Palazzo Doria, siendo este, el espacio y la razón por la que se le conoce a este tipo de pantalón como ‘Pijama Palazzo’.

Para 1970, el éxito de este look ya se había refrendado y otros diseñadores comenzaron a plasmar su visión del famoso pantalón como Emilio Pucci y Dior, quienes se encargaron de mostrar una versión con estampados psicodélicos en él.