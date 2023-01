“¡Qué generosa!”: el día en que Gloria Trevi ayudó a Irán Castillo cuando fue secuestrada

Gloria Trevi ha pasado por situaciones muy fuertes a lo largo de su vida, sin embargo, no todo es oscuro en su trayectoria como cantante, ya que en una ocasión se solidarizó con una colega que fue secuestrada.

La diva pop se enfrenta nuevamente a una demanda por corrupción de menores en EE.UU., luego de que dos demandantes, alegan que ella se les acercó cuando tenían 13 y 15 años respectivamente para que invitarla a unirse al supuesto programa de capacitación musical que brindaba Sergio Andrade.

Las víctimas señalan que fue en Los Ángeles, cuando Trevi las preparó para ser parte de la red sexual que lideraba el exproductor y con quien también mantenía una relación sentimental con la cantante.

Estas nuevas declaraciones expondrían no solo a Andrade como el principal abusador, sino a Trevi como presunta cómplice. Recordemos que ellos fueron arrestados en enero del año 200o en Brasil, mientras eran prófugos a nivel internacional.

Ella pasó solo cuatro años en prisión preventiva, para finalmente ser absuelta por un juez, debido a que no se encontraron las pruebas suficientes para castigarla por los casos de violación, secuestro y corrupción de menores que se le incriminaron.

Pese a esta situación, Trevi reaccionó de forma muy tranquila, pues encuentra de vacaciones por España y en la víspera de la llegada de los Reyes Magos, dijo:

“Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana, me emociona todo lo que viene… siento que los que no me conocen por fin me van a conocer y al final todos me amarán”.

El día en que Gloria Trevi ayudó a Irán Castillo cuando fue secuestrada

En noviembre del año pasado, Irán Castillo fue entrevistada por la periodista Mara Patricia Castañeda, donde abrió su corazón y reveló detalles de su vida privada como la situación que vivió a causa de la inseguridad.

En mayo de 2015 fue privada de su libertad durante tres días, situación que la dejaría marcada con el Síndrome de Stocolmo por la intensidad, amenazas y la violencia con la que la trataron. Se vinculó con sus raptores por el miedo que tanto ellos como ella sentía, sin embargo, nunca la agredieron violencia ni físicamente, pero existió mucha presión por parte de familiares y autoridades para que declarara detalles del secuestro.

Sobre el rescate Irán, contó que Gloria Trevi aportó para pagarlo y “dio un lanonón”, hecho por el que le está muy agradecida y a su marido. Pese a no ser amigas, la cantante dio una gran lección de solidaridad e Irán quiso devolverse el gesto de lo que hizo por ella, mediante la música y que pudo lograrlo con la canción “Ella soy yo”, dedicada a los feminicidios.