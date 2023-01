“Me tiró al suelo”: Harry revela que fue atacado por su hermano William tras pelea por Meghan Markle

Este miércoles se dio a conocer un extracto de “Spare”, la autobiografía de Harry, en donde revela que fue atacado físicamente por su hermano William luego que ambos sostuvieran una discusión sobre Meghan Markle. El adelanto fue publicado por The Guardian y generó impacto en la prensa internacional.

Harry revela que William lo atacó físicamente

El hecho habría ocurrido en Londres en 2019, luego que el heredero a la corona calificara de “difícil” y “grosera” a la duquesa de Sussex.

En ese sentido, William habría llegado a la residencia a hablar con su hermano sobre todas las polémicas que aparecían en los medios británicos sobre Markle, en momentos que estaban recién casados.

Ante las críticas de su hermano mayor, Harry le recriminó que se comportaba como un loro al repetir las mismas palabras de la prensa, indicándole que esperaba algo mejor por parte de él.

Esto dio pie a una discusión que llegó a los gritos entre los hermanos, llegando William a un estado de ira que asustó a Harry, por lo que optó por irse a la cocina.

¿Qué pasó en la cocina entre los hermanos?

Al lugar llegó también William. De acuerdo al relato de Harry, le ofreció un vaso de agua para que se calmara, pero no resultó.

“Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido”, relató.

“Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, afirmó.

Tras esto, indicó que William le pidió que lo agrediera de vuelta, pero él se negó y le reiteró que se fuera del lugar.

Posteriormente, su hermano mayor volvió a la residencia “luciendo arrepentido y disculpándose.

Por último, Harry señaló que no le contó sobre lo ocurrido a Meghan Markle, pero ella se dio cuenta después cuando observó los “rasguños y moretones” en su espalda.

“No estaba tan sorprendida ni tan enojada, estaba terriblemente triste”, expresó finalmente.