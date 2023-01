¡Imperdible! Así fue el cara a cara entre Silvana Torres y Yuribeth Cornejo, se dijeron de todo

Sin duda alguna Silvana ´La Veneno´ Torres regresó decidida a seguir siendo motivo promotor de polémica en los medios. A tan solo un día de haber reaparecido de manera oficial en las pantallas de TC Televisión, tras su abrupta salida del extinto programa de ´De Boca en Boca´ la Veneno ya se ha hecho con más de un titular.

Uno de los momentos más épicos que ha dejado su vuelta a las cámaras, fue el controversial careo que protagonizó Silvana y Yuribeth Cornejo, en el matutino de ´De casa en casa´, ambos rostros del entretenimiento contrapuntearon a morir y defendieron hasta el último momento sus posturas, con relación al pasado impase que mantuvieron, donde la chica ex reality llamó “cínica” a la Veneno.

Silvana-1

La primera en dar inicio al round de señalamientos fue Silvana: “Mira yo creo que simplemente las personas no aceptan un comentario, recuerda que yo estaba en De Boca en Boca y obviamente me pagaban no solamente por hacer reportajes y también por dar mi opinión dentro del programa. A veces las personas quieren que les lances flores y no es así, uno tiene que decir lo que piensa”, partió diciendo la reportera.

Yuribeth-1

Tras escuchar de manera atenta, fue el turno de la chica reality, quien argumentó que para el momento del altercado, Silvana se valió de mentiras. “Ha dicho falsas acusaciones, cosas que no son verdad cosas muy hirientes, que yo la consideraba como compañera, la conocía, yo pensé que jamás diría comentarios como de ese tipo. No sé si en algún momento hubo un malentendido porque ella no se puede hacer como que no entiende nada, sabe muy bien lo que pasó en su momento, y obviamente como cualquier persona, me voy a resentir, me voy a enojar por cosas que no son verdad”, dijo.

Silvana-2

“En un programa de farándula uno siempre debe tener las dos caras de la moneda y entrevistar a gente que quizá a la otra persona no le agrade, yo creo que lo que a Yuribeth le molestó precisamente, fue que yo entreviste a al ex del futbolista Jefferson Orejuela. Yo hice preguntas inteligentes y ella no actuó de forma inteligente”, respondió Silvana, asegurando que la participante de ´Soy el Mejor´ simplemente no soportó que primero entrevistaran a la ex de quien fue su novio.

Yuribeth-2

“Ni malcriada, ni inmadura, yo estaba disfrutando mi momento, con todo el respeto del mundo, yo le había dicho que no le iba a dar la entrevista, no porque no quería, no porque estaba enojada, estaba disfrutando mi momento con mis amigos”, aseguró Cornejo, quien negó por completo que le molestara el hecho de que involucraran a la ex de Orejuela, al tiempo que destacó que la rencilla entre ambas responde a tiempos anteriores, cuando ella por no poder darle una entrevista, fue tildada de “malcriada” por Silvana.