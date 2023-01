Ex modelo Playboy reveló los oscuros secretos de vivir en la famosa mansión: eran castigadas si se negaban a tener sexo

Playboy es uno de los gigantes del entretenimiento para adultos, luego de décadas dominando el mercado en casi todos sus ámbitos, las modelos que logran llegar a trabajar con la marca tienen que pasar por algunas pruebas bastante complicadas, pero muchas entrar a la mansión parece haber sido mucho peor de lo que imaginaban.

El caso de esta joven modelo es uno bastante particular, pues según ella misma, creció “idolatrando” a las modelos que aparecían en las revistas de Playboy, por lo que decidió mudarse a California cuando cumplió 18 años y hacer el casting, pero no fue sino hasta un segundo intento que consiguió un puesto en el reality show y en la revista, lamentablemente, no todo fue tan lindo.

Las terribles experiencias de esta ex modelo de Playboy te harán temblar de miedo

Kayla Kayden, de 34 años, de Nevada se aventuró en el cine adulto en 2014 y actualmente es bastante exitosa en OnlyFans, pero recuerda con mucho miedo su paso por Playboy, asegurando que “Hugh Hefner a menudo echaba a las niñas y pedía a la seguridad que las sacara si no accedían a alguna solicitud”.

Kayden continuó contando “Recuerdo a una chica en la que un miembro de la banda que conocía a Hugh le había pedido que se la chupara frente a otras personas en una fiesta. Ella dijo que no y en cuestión de segundos, la echaron. El miembro de la banda luego se quejó con Hef de que no estaba siendo divertida”.

Si bien, Kayden aseguró que esto no sucedió en la mansión, sino durante un viaje a Las Vegas, no dudó en contar que la chica que se negó acabó siendo despedida de Playboy y se le prohibió la entrada a la mansión.

Las locas fiestas en la mansión Playboy

Kayden también recordó algunas fiestas en las que a las conejitas se les aplicaba pintura corporal “Estas fueron grandes ofertas” comentó sobre dichos eventos, pero añadió “Sin embargo, si no hacíamos lo que nos decían, se nos prohibiría participar en ellos, lo que perjudicó nuestras posibilidades de éxito”.

“Recuerdo a la gente repartida por toda la mansión teniendo sexo donde sea, en las piscinas, el vestíbulo, la cocina, lo que sea” añadió sobre dichas fiestas, las cuales terminaban sin ser tan divertidas para ellas como todos pensaban.