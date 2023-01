¡Ex a la vista! Juan del Valle y Yuribeth Cornejo de nuevo en un mismo escenario ¿Volvería Juan a revivir el pasado?

Bien dicen que donde hubo fuego cenizas quedan, pero en el caso de los ex novios reality, todo apunta a que no quedó ningún residuo que pueda encender una nueva chispa, al menos así lo dio a entender Juan del Valle, tras ser consultado por la Veneno Torres sobre la posibilidad de volver al pasado.

“Para atrás ni para coger impulso”, fue la primera frase que saltó de la boca del participante de ´Soy el Mejor´, con relación a la existencia de un posible viaje a los andares de viejos amores. Juan del Valle y Yuribeth Cornejo se reencontraron este miércoles 3 de diciembre, después de un largo tiempo, en los escenarios del reality de baile ´Soy el Mejor´.

La ex pareja que en su momento dio mucho de que hablar por el amor que derrochaban en las redes sociales, tal parece haber cerrado por completo el capítulo de amor en sus vidas, Del Valle no titubeó y no tuvo pelos en la lengua para decir con seguridad que ya no queda nada que buscar en los tiempos pasados, teniendo a solo metros a Yuribeth Cornejo.

“Nos llevamos muy bien. Es algo superado, nosotros ya hemos trabajado, nos hemos visto entonces no pasa nada, ella es una amistad más que cualquier otra cosa. Yo soy un tipo que está mirando hacia adelante”, aseguró el bailarín.

Fue aproximadamente hace casi cuatro años cuando los chicos ex reality pusieron punto y final a su relación, luego de inclusive haber vivido juntos, tras esta ruptura definitiva, ambos han tenido nuevas historias y compañeros en sus vidas, sin embargo, ninguna los ha hecho sentar cabeza con el felices por siempre.

Aunque a los ex novios se les ha visto juntos en más de una ocasión, no se ha comprobado ningún acercamiento que los relacione amorosamente. Lo cierto es que ahora, los viejos ex están juntos, de nuevo en un reality, y totalmente disponibles.