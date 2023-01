El Dúo del Ecuador tiene propuestas internacionales y en marzo inician un proyecto con ‘De Casa en Casa’

Héctor Alvarado y Jinsop Pineda, conocidos como el Dúo del Ecuador, aclararon que las oportunidades televisivas no se han cerrado para ellos, tras su eliminación del programa ‘Soy el Mejor’. Ambos aseguraron que tienen una propuesta internacional y para el mes de marzo inician un proyecto con ‘De Casa en Casa’.

“Tenemos un proyecto con de Casa en Casa para el mes de marzo, eso se acordó hace unos meses”, indicó Jinsop. Además, agregaron que tienen una oferta “de afuera”, “Ya hemos tenido una reunión y estamos por tener otra, cuando esté listo podremos contarlo. Cuando uno procede bien y actúa con el corazón, el universo lo devuelve todo”, expresó Pineda.

También confesaron que de Ecuavisa recibieron una propuesta, hace algún tiempo, pero no aceptaron porque estaban comprometidos con TC Televisión. “Era una oportunidad muy buena que nos hubiera cambiado la vida, pero no la aceptamos por lealtad”, aseguró Héctor.

Sobre toda la polémica que se generó luego de su salida del programa de baile y si tenían algún tipo de resentimiento dijeron que no y afirmaron que todo “fue una inconformidad”.

“No somos mal agradecidos ni hablamos mal del canal que nos abrió las puertas, como tanto se está diciendo”, añadió Héctor. Además, Jinsop agregó que “Es preferible callar hasta que pase el tiempo y el corazón pueda encontrar las palabras correctas. Fue un año de trabajo y sacrificios que no se termina aquí”.

Héctor atribuye todo el escándalo que se armó por la salida de ellos a una “situación interna” que no se pudo solucionar. “Las cosas pasan por algo, no fue una decisión sencilla y no la tomamos con cabeza caliente”, recalca Jinsop.

Comentaron que ‘Soy el Mejor’ fue un aprendizaje, ya que pudieron estar donde nunca imaginaron. “Veía a los talentos inalcanzables y poder compartir con ellos, tener su amistad, es de mucho valor para nosotros”, concluyó Héctor.