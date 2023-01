“Creo que es amor, deseo”: Nathalie Carvajal enciende pasiones ¿Quién se le declaró públicamente a la chica ex reality?

Fuertes declaraciones, tal parece que Nathalie Carvajal hizo el tradicional ritual de meterse debajo de la mesa para conseguir novio en este 2023. A tan solo días de haber comenzado el año, la chica ex reality ya tiene su primera declaración de amor y totalmente en vivo.

Bien dicen que del amor al odio hay tan solo un paso, y tal parece que en este caso el dicho se cumplió al pie de la letra, al menos para uno de los rostros del entretenimiento. Fue durante el programa de ´Los Hackers de la farándula´ que Leonardo Quezada ´Lazito´ dejó saber a plenitud todo lo que sentía por el nuevo rostro de Ecuavisa.

“Yo me quiero sincerar para con Nathalie Carvajal y mi conciencia me dice en este momento después de tanto odio, he reflexionado y siento que sí, he sido un poco duro mi querida Nathalie (...) ese sentimiento que ella me provoca no creo que sea odio, creo que sea amor, deseo, creo que tú no me has dado la apertura mi querida Nathalie para de cierta manera demostrarte lo que hay dentro de este pechito”, comenzó diciendo el presentador.

Seguidamente, ´Lazito´ continuó con su declaración y no perdió tiempo para hacer una invitación pública a la persona que él considera puede ponerle fin a su soltería y dar fin a su búsqueda en el amor.

“Te invito mi querida Nathalie y lo hago públicamente, a que salgamos, a que nos tomemos una taza de té, un vinito, puede ser una sangría y limemos rencillas, limemos asperezas de cierta manera, a la final vamos a estar aquí en el canal, nos vamos a ver juntos, y quien quita y seas tú quien ponga a fin a esta eterna búsqueda a la que yo me he sometido en el amor”, dijo.