Brendan Fraser “patea” a la industria al negarse a asistir a los Globos de Oro por esta razón

Aunque Hollywood es una de las industrias más aclamadas al contar con grandes producciones y talentos, mantiene un lado oscuro que muchos han padecido como Brendan Fraser.

El actor considerado uno de los más talentosos, guapos y queridos de la década de los 90′ su carrera estuvo envuelta en desgracias que calló por mucho tiempo y que lo llevaron no solo a retirarse, sino también a enfrentar graves problemas de salud.

Este 2023 se espera que deje atrás el episodio que marcó su vida, pero no olvida su pasado por lo que ha decidido ignorar algunas peticiones y hasta premiaciones.

Brendan Fraser y la razón por la que se niega a los Globos de Oro

El protagonista de La Momia confesó que durante las grabaciones de la cinta sufrió graves lesiones por las tomas de acción que tenía que realizar, las cuales lo llevaron a someterse a cirugías para enmendar sus lesiones en la columna, costillas rotas, traumatismo en las rodillas e incluso en las cuerdas vocales.

Al menos 70 mil dólares tuvo que pagar en facturas médicas por las lesiones mencionadas.

Otro de los momentos más desagradables que le tocó vivir fue en 2003 cuando Philip Berk, expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, le rodeó con sus brazos durante una gala, le agarró las nalgas y trató de meterle el dedo en el ano.

Brendan confesó que en ese momento se sintió bloqueado por lo que no supo cómo actuar y fue gracias al movimiento #MeToo, que en 2018 logró contar lo sucedido.

Ahora el actor se prepara para triunfar con la cinta The Whale por lo que muchos apuntan que podría ser merecedor de un Globo de Oro, sin embargo, se ha negado a asistir.

Aunque de momento no se conocen quienes son los nominados, el regreso de Fraser ha estado arropado por el apoyo de sus fans y su gran talento para la actuación, por lo que muchos aseguran que es uno de los candidatos a ganar.

“Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por ellos. No, no participaré”, aseguró durante entrevista con el medio GQ.

Brendan demostró que sus valores están por encima de cualquier premio, pues el periodista que abusó de él es expresidente de dicha organización, por lo que sus razones son evidentes.

“Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no me crió para ser un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”, concluyó.