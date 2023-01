Yuribeth Cornejo desmintió romance con Danny Cabezas: “Si fuera otra iría con demanda”

Yuribeth Cornejo arrancó el año con nuevos proyectos pero también con nuevas polémicas. La chica ex reality entró de nuevo en el ojo del huracán de los medios, luego que la pareja del futbolista ecuatoriano Danny Cabezas, filtrara unos chats, donde acusaba a Cornejo de haberse metido en medio de su relación.

Aunque las imágenes de la conversación se dieron a conocer para finales del 2022, no fue hasta comienzos de este 2023, que la ahora participante de ´Soy el Mejor´ se pronunció al respecto y negó por completo tener un nexo que fuese más allá de la amistad con el jugador.

“Si yo fuera otra persona iría con demanda y todo lo demás”, expresó inicialmente la también modelo, quien aseguró que ha hecho caso omiso a este tipo de señalaciones puesto que actualmente está enfocada en su carrera.

“No hay pruebas, solo Dios y la gente que realmente me conoce sabe que eso no es verdad, solo porque entrenamos juntos no pueden decir eso”, agregó Cornejo, haciendo alusión a las grabaciones donde se le deja ver entrenado en compañía del futbolista.

Tras ser consultada sobre la opinión de las historias compartidas por Silvana Torres ´La Veneno´ donde la misma escribió “Mi lengua casi nunca se equivoca” texto que los medios de farándula apuntan iba dirigido hacia la polémica en torno a Cornejo, esta respondió:

“La gente que se quiere aprovechar, nada, bendiciones”, dijo. Yuribeth Cornejo quien hizo su debut estelar este miércoles 3 de diciembre, en el reality de baile ´Soy el Mejor´ un escenario donde la bailarina se topó con quien menos imaginaba, Silvana Torres, quien a solo segundos de su primera reaparición en la televisión, no dudó en enviarle un contundente y claro mensaje.

“Compañeros, yo entrevisto a todo el mundo, así me llamen cínica, o así digan que mi trabajo no es bueno, pero eso sí quiero recalcar algo, lamentablemente los famosos cometen cada error, los famosos se meten con muchas personas, y acá estamos los buenos reporteros, los buenos entrevistadores, trabajando siempre para llevarle la mejor información al público”, dijo La Veneno.