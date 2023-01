“¡Metió la pata!”: Sonnia tiene el pie derecho lesionado pero por ningún concepto quiere abandonar MasterChef Ecuador

No es la primera vez que pasa en las cocinas de MasterChef Ecuador. Uno de los participantes ha sufrido un percance, pero esta vez no representa un impedimento para abandonar la competencia. Sonnia se encuentra con su pie derecho enyesado y aunque le duele al apoyarlo, quiere seguir dándolo todo.

¿Qué le pasó?

Se cayó cuando bailaban, los pasos que Cinthya les enseñaba a sus compañeros. Un mal movimiento la llevó al suelo. Raúl y Henry le llevaron cargada hasta el punto de la competencia.

“El pie se me tronchó”, dijo Sonnia. “Me pesa mucho el pie, a lo que asiento me duele”, mencionó entre lágrimas. Lo que dejó claro es que quiere seguir participando ya que el dolor lo va a minimizar y que dará lo mejor de sí.

#MasterChefEcuador | Sonnia tuvo un pequeño accidente, pero esto no la dentendrá en su afán por ser la mejor cocinera aficionada del Ecuador. pic.twitter.com/eNKKh5tOej — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 4, 2023

Lo mismo le sucedió a Raquel

En la temporada anterior, Raquel Ochoa, tuvo un accidente doméstico que culminó su participación antes de tiempo. No pudo participar en el reto por el pin del chef y tuvo que “elegir entre cocinar o abandonar las cocinas”.

Raquel apareció en la casa de los participantes con una férula en la pierna derecha y siendo atendida por el personal médico.

Según un video publicado por la cuenta en Twitter de Teleamazonas, María Laura reveló que Raquel se cayó y se lesionó el pie. “Raquel y yo tenemos un problema que se llama el ‘pie bobo’ yo siempre me caía. Iba en el colegio y me caía, iba caminando y me caía. Aparte, la casa por el clima, tiene una empinada y estaba como mohosa, ella se resbaló de nalga y mete la pierna hacía atrás y se le dobla el tobillo”.