Tras rumores de una crisis con Cristiano Ronaldo, Georgina da la cara a sus fans

El 2022 fue muy duro para al astro del fútbol Cristiano Ronaldo, quien perdió mucho el año pasado: a su hijo recién nacido, lo despidieron del equipo Manchester United y su selección de Portugal quedó eliminada del Mundial de Catar y con ella la posibilidad de ganar la anhelada “copa”, único trofeo que le falta por conquistar.

Pero, para él siempre estuvo ahí su pareja, la modelo Georgina Rodríguez. Ella, junto a sus hijos, ha sido la luz en su camino: la mujer de su vida. Ya son seis años de hermoso romance que tienen desde que comenzaron a salir en 2016.

Para Georgina, conocerlo le cambió la vida completamente. Mientras ella vendía ropa en una tienda de Gucci en España, él triunfaba como nunca en el fútbol, estaba haciendo historia en ese deporte.

“Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos”, así relató la española de 28 años en su documental que trasmitió Netflix.

Mientras que el futbolista añadió: “Fue un momento de un click y me quedó en mi cabeza, es la pura verdad”. Ella se iba a la tienda en bus y regresaba a su casa en el Bugati de Cristiano. Su historia de amor parece sacada de un cuento de hadas.

Su amor ha sido tan fuerte que al año de empezar a salir, Georgina quedó embarazada de Alana, la cuarta hija del deportista y en octubre de 2021 anunciaron que esperaban mellizos: un varoncito y Bella Esmeralda, pero el destino les arrebató al pequeño y solo la nena pudo sobrevivir. Georgina adoptó como suyos a los otros tres hijos del futbolista: Cristiano, Eva María y Mateo.

Además, se convirtió en la gran defensora del deportista, como lo hizo durante el partido en el que quedó eliminado Portugal: “Hoy, tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa”, escribió en su Instagram.

Fallas en el amor

Pero todo apunta que tras el despido de Cristiano del Manchester y su nuevo fichaje para el Al Nassr en Arabia Saudita, decisión que al parecer no convenció mucho a la modelo, quien ahora deberá vivir en Asia.

Pero unos reporteros señalaron que entre ellos existe una crisis sentimental y quedó en evidencia cuando ella le regaló un carro para Navidad, con una frialdad que podría compararse con el polo sur.

Sin embargo, este martes 3 de enero, Georgina echó por tierra los bulos al publicar una imagen de los dos cuando recién iniciaban su relación, esto para dejar claro que están más unidos que al comienzo.

Georgina niega rumores de crisis con Cristiano Instagram. @georginagio

Algunos periodistas de farándula de Europa señalan que ellos no mantienen una relación por conveniencia, pues ambos manejan jugosos contratos de publicidad con prestigiosas marcas. Aunque otros afirman que eso no les hace falta.

Por ahora solo se seguirá esperando para que se concreten los planes de boda entre esta pareja.