Amigos prometieron casarse si en 10 años seguían solteros y cumplieron su promesa

El amor verdadero y duradero existe, los amigos también se casan y viven un historia juntos como en las películas. Una prueba de eso es el relato de una pareja de amigos de Ecuador que decidieron casarse para cumplir su promesa de adolescentes: si seguían solteros en 10 años, se casarían.

La historia se hizo viral gracias a Génesis Cueva, usuaria de TikTok, quien muestra una serie de videos donde días atrás se casó con el amor de su adolescencia, su mejor amigo, Giovanni.

Génesis y Giovanni cumplieron su promesa de amor

“Yo, con 15 años: si seguimos solteros en 10 años nos casamos”, tituló en la primera parte del video compartido en su cuenta de TikTok. “Mi mejor amigo: ‘Dale, lo hacemos en una’”, finaliza.

En las imágenes difundidas se ve a los amigos a punto de contraer matrimonio civil ante la ley. En TikTok los seguidores no esperaron y pidieron la historia detrás del acontecimiento amoroso.

En diferentes videos, Génesis contó su versión de la historia, conoció a su esposo cuando eran adolescentes en un colegio: “Me senté cerca de la puerta, fue cuando lo vi entrar con sus amigos y de ahí le pregunté a mi amiga por su nombre porque me pareció bonito, y ella me respondió que se llamaba Giovanni”, relató.

La amistad comenzó muy fuerte, salían a los recreos juntos, comían juntos y otras actividades fuera del colegio. La joven se había enamorado de su mejor amigo pero no sabía cómo decírselo.

Al crecer, Giovanni se marchó a la ciudad para estudiar más y Génesis se quedó en su pueblo, donde precisamente tuvo una relación de cuatro años.

En ese entonces no hubo contacto entre los dos, la relación amorosa terminó debido a una infidelidad reveló la joven en los videos al momento que se enteraba que Giovanni volvía al pueblo.

La historia fue narrada en TikTok

“Cuando terminó la relación lo volví a ver y resulta que él ya no estudiaba en otra universidad, sino se vino a estudiar en mi misma ciudad”, reveló.

“El encuentro fue muy bonito, nos abrazamos, nos contamos historias y chismoseamos de todos los años que nos perdimos. Quedamos en que íbamos a mantener la comunicación”, agregó la tiktoker.

En los años siguientes estuvieron solteros, pero Génesis tuvo otra relación y problemática, la condicionó que bloqueara a su mejor amigo sin ninguna razón.

“Lo bloqué de todas las redes sociales sin siquiera haberle dado una explicación. Desaparecí de la faz de la tierra para él. No supo nada de mí durante un año y medio que duró la relación”, comentó la mujer.

La aventura amorosa terminó de igual forma que la anterior, con un engaño y la joven decidió buscar a Giovanni para confrontar sus sentimientos, lo desbloqueó y así logró una salida con él.

“El 18 de enero del 2020, tuve tres entradas al cine. Le invité a una amiga del colegio y me dijo: ‘llamemos a Giovanni’. A la hora me escribe él y me dice que pasaba por nosotras”, comentó.

Después de esa salida, se decidió a decirle a Giovanni sobre sus verdaderos sentimientos.

“Aproveché que él vino a mi casa un día. Le quedé mirando fijamente y le dije: tú me gustas, me encantas. Desde el primer día que te vi, me enamoré de ti. Siento no haberlo dicho antes, pero tenía miedo de perder tu amistad”, indicó la joven de Ecuador.

La serie de videos es viral en TikTok

La conversación dejo al hombre sin palabras por días y Génesis no sabía que iba a pasar. Al día siguiente, Giovanni le dijo que necesitaban hablar y pactó una salida en la noche para aclarar las dudas pero nunca llegó.

En la madrugada de esa noche, Génesis recibió una llamada.

“A las 2 de la madrugada me entra una llamada de él, diciendo: ‘Génesis, sal. Tengo que hablar urgentemente contigo. Salí y lo veo completamente borracho”, comentó la mujer.

Giovanni confesó su amor y se decidió a estar con ella.

“Estuvimos como dos meses de novios y propuso vivir juntos. Él se vino a vivir conmigo y, después de un año y nueve meses, me propuso matrimonio”, dijo Génesis.

El video en TikTok tiene más de 1.500.000 me gustas y miles de comentarios.