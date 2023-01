“Me dio mucha vergüenza”: joven fue a una cita con el ginecólogo y fue atendida por su exnovio

TikTok se ha convertido en unas de las redes sociales con más auge en la actualidad. Es una de las plataformas preferidas para compartir experiencias únicas e impensables. Dentro de esa categoría se encuentras las historias que pueden ser incomodas y logran volverse virales generando miles de reproducciones y comentarios.

Katthy Liz fue al ginecólogo y el médico era su ex

Prueba de ello es la historia de Katthy Liz, quien en la red social de origen chino es identificada como @katthyliz, compartió su experiencia que se volvió viral al revelar que, al ir a una cita médica con el ginecólogo, la atendió su ex.

Conforme cuenta su relato, ella tenía una cita pautada con una de las jefas ginecólogas, pero la doctora no pudo asistir al compromiso por un problema personal, delegando su trabajo a otro médico.

Su cara de asombro fue la más grande al entrar al consultorio y encontrarse con el hombre que había tenido una relación con ella anteriormente.

Además de eso, la tiktoker aseguró que reveló detalles íntimos de su vida sexual a su expareja, con quien nunca tuvo una relación sexual.

“Me dio mucha vergüenza. Yo creo que esto lo va a escuchar, porque me dijo que ve mis videos en TikTok”, indicó la mujer.

El relato es viral en TikTok

Katthy afirmó que, a pesar de la situación incómoda que vivió, su exnovio fue todo un profesional de la medicina y el trato fue como a cualquier otra paciente.

El video en TikTok tiene más de 1.500.000 reproducciones con 134.000 me gustas y en la sección de comentarios alrededor de 550.

“Tenían asuntos pendientes”; “le vio hasta el alma”; “yo hubiera salido corriendo”; “Me paso algo similar pero la enfermera que me atendió junto al ginecólogo era mi peor enemiga del colegio”; “A mi me tocó que el enfermero era mi crush de la secu y estuvo presente cuando di luz jajaja y él me agarraba la mano”, son algunos de los comentarios en el clip viral.