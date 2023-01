Érika Vélez hizo su primera promesa del año tras recordar que en 2022 tuvo durante pérdidas

Un año nuevo está con nosotros y con ellos pensamos y evaluamos el 2022 lo bueno y los malos, quienes llegaron a nuestras vidas para mejorarlas, pero también a quienes se fueron. En el caso de Érika Vélez, en enero de 2022 su abuelito falleció a causa del COVID-19.

La presentadora compartió un mensaje en sus redes sociales por el inicio del 2023 donde expresó su primer propósito del año. “Me propongo gozar y vivir plenamente este 2023 dejando los miedos a un lado y seguir soñando en grande”.

En su mensaje recordó que, a pesar, de las pérdidas del 2022 también agradece por lo bueno.

“Porque a pesar de que en el 2022 tuvimos grandes pérdidas y pasamos por pruebas duras, quiero agradecer también por todo lo bueno que me enseñó, por todos aquellos que estuvieron en momentos muy difíciles, siempre levantándome. Porque fue un año que también me permitió seguir cumpliendo metas, seguir soñando y haciendo lo que amo, que la depresión con la correcta guía médica, pero sobre todo la espiritual y de quienes te rodean se puede sobrellevar. Gracias 2022 por lo bueno y por lo que me hizo más fuerte, por mi familia, amigos, salud, trabajo y ustedes (...)Gracias a todos por estar sin importar qué, salud”.

Durante el capítulo por Fin de Año de MasterChef Ecuador. Érika Vélez rompió en llanto al final del programa. Como representación del Año Viejo cada participante y juez quemó un pequeño monigote en el centro del set. En ese momento, cada cocinero dio sus mejores deseos para empezar el 2023.

Sara, ‘la abogada del rap’, dedicó unas líricas a todos y en ese momento, Erika, empezó a llorar sin poder parar. “Recibí el 2022 con lo de mi abuelo, entonces hoy estoy así”, dijo envuelta en lágrimas por lo que los jueces y cocineros se acercaron a ella a abrazarla y consolarla.

Erika Velez rompió en llanto en MasterChef Ecuador (Captura de pantalla)

El pasado 7 de enero de 2022 el abuelito de la presentadora de Masterchef Ecuador falleció. Edgar José Zambrano Hidalgo estaba contagiado de covid-19 y su situación de salud había empeorado. Por su parte, la abuelita de Erika tuvo un cuadro leve de neumonía por lo que se logró recuperar del coronavirus en su casa.