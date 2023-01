En Contacto anuncia que las mujeres tomarán el poder del programa en 2023 ¿Carolina Jaume es una de ellas?

El programa matinal de Ecuavisa, En Contacto, anunció que para el 2023 el estudio estará apoderado por cuatro mujeres, pero solo revelaron el nombre de tres: Nathalie Carvajal, María Fernanda Pérez y Marian Sabaté.

La cuarta integrante del grupo quedó en incógnita, aunque todo apunta a que será Carolina Jaume. “A estas “Gatitas” les gusta el mambo y algo más. MaFer, Marián, Nathalie y ___, se tomarán @EnContactoEcuavisa ¿Quién es la cuarta? ¡VENDE!”, es el texto que acompaña el video publicado en las redes sociales del programa.

En el material audiovisual sale cada una de las anunciadas saliendo por una puerta con vestidos largos y elegantes, mientras que la cuarta persona está difusa y no se aprecia quién es, sin embargo, muchos seguidores aseguran que se trata de Jaume por el perfil que se observa.

Lo que no revelaron es, cuál será el papel que tendrán dentro del matinal. Sin embargo, los usuarios en redes ya empezaron a dar su opinión y “consejos” a las futuras integrantes.

Entre los comentarios que más destacan están “Marian tiene que darles clases a las demás de cómo ser conductora de tv con educación y estilo”, “Carolina y ojalá no hablen todas a la vez porque después no se les entiende y se escucha feo no se entiende lo que dicen Carolina que hablé más pausado y se porten más con estilo a todas ojalá lo tomen a bien”, “Pregunto ¿no hay más personal? o sea den oportunidad a otras personas. Obvio que no todas deben ser nuevas pero no las mismas de siempre.