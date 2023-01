Crisis entre Mauricio Ochmann y su novia por la sombra de Aislinn: ¿hay planes de embarazo?

Mauricio Ochmann, de 45 años, y Paulina Burrola, de 30 años, mantienen un noviazgo estable, lo demuestran en sus redes sociales cuando publican fotos juntos.

Recientemente pasaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo Juntos y hasta Mau le dedicó unas palabras hermosas a Paulina a propósito de su cumpleaños.

“¡¡Feliz cumple amor mío!! @paulinaburrola ❤️ Ser la mujer hermosa, sensible, noble, dulce y amorosa que eres, es un regalo inmenso para mí y para todas las personas que amas. ¡¡Deseo para ti que la vida te regale todo lo bonito hoy y siempre!! ¡¡Amo estar a tu lado en esta nueva vuelta al sol!! ¡¡Sé feliz siempre, te lo mereces TE AMO CON TODO MI SER!!”, escribió el actor a su novia en una recopilación de fotos juntos.

Comparaciones que no gustan

Un video para recibir el año 2023 causó revuelo en las redes sociales, pues comparan a la modelo con Aislin Derbez, la ex pareja de Mauricio con quien tiene una niña.

Mauricio y Paulina están juntos con una luz de véngala, abrazados y dándose besos recibiendo el Año Nuevo. Algunos comentarios de sus fans son muy fuertes, comparando la relación con la de Aislin por la duración, otros por el parecido y uno hasta los llamó “Ridículos…”.

“Salud por un amor temporal … a ver cuánto te dura querida”, “Que el Karma no les Alcance”, “Se parece a la hija d Derbez”, “Tu ex es más bonita”, “Feliz Año Nuevo. Perdón por lo que voy a decir pero me gustaba más tu ex esposa Aislin. Mil disculpas”, “Waoooo otra destruye familia...”, son algunos de los comentarios que recibió la pareja.

¿Celos por un viaje en familia?

Pero resulta que en este noviazgo hay un tema escabroso y que, según una amiga cercana de Mauricio, en los últimos días causa una crisis en la pareja.

Según precisó la fuente a la revista Tvnotas, la crisis de esta parejita se debe a un viaje de vacaciones a Disney que hizo Ochmann junto a su expareja, Aislinn Derbez, para llevar a la hija de ambos por 5 días.

Al parecer esto no gustó mucho a Paulina, pues ver los videos y fotografías del viaje familiar en Instagram y los comentarios de los seguidores que deseaban ver a Ochmann y a Derbez unidos de nuevo por su pequeña, no fue de su agrado.

Según la fuente, “Paulina montó un video como diciendo: ‘aquí estoy’ con Mau, diciendo que lo ama, pero dos días después Aislinn también subió un video de cómo se la estaban pasando en Disney y ahí se ve a Mauricio muy feliz de la vida”.

Con ganas de embarazo

Lo cierto es que la modelo se ha visto desplazada por ese viaje que realizó en familia el actor y ahora, según la fuente, ella tiene ganas de embarazarse.

Mauricio no ha descartado la posibilidad de ser padre, pero asegura que por sus múltiples compromisos estaría difícil, pues él quiere participar de lleno en el embarazo y la crianza del bebé.

Así que en el 2023, Mauricio y Paulina tienen el reto de seguir adelante y esperar el tiempo necesario para cumplir el sueño de ser padres.

“Mauricio ya está más allá del bien y del mal, quiere estar tranquilo y si dentro de sus planes es que todavía no quiere volver a ser padre y ella sí, la podría dejar para que ella consiga ese sueño, él es muy práctico en eso”, dijo la amiga de Mau.