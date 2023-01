Fue al ginecólogo y el doctor que la atendió era su ex novio: La historia se volvió viral en redes sociales

La historia de Katthy Liz se volvió viral en TikTok cuando relactó un storytime de cómo fue atendida por su ex novio en una cita de ginecología. La joven contó en la red social que ella cuenta con un médico de cabecera, pero se encontraba de viaje y ella necesitaba realizarse el chequeo.

“Resulta que yo ya tengo mi ginecólogo de cabecera, pero aquella vez se fue de viaje y únicamente necesitaba ir para sacar mis exámenes preoperatorios. Bueno, la cosa es que yo voy y cuando entro, lo vi y ahí estaba el cucaracho, y lo peor es que me tenían que revisar con todas las patas como cuando van a servir su pollo en navidad, no saben la vergüenza que me daba”, relató Katthy en TikTok.