Lo que van a costar los servicios de streaming como Netflix y HBO Max xeste 2023

Las plataformas de streaming a nivel global como HBO Max, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, que suman millones de suscriptores subirán de precio o variarán este 2023.

Netflix

La pionera del streaming que tiene a las famosas series como Merlina, Stranger Things, Cobra Kai, Squid Game y La historia de Jeffrey Dahmer indicó que a mediados de enero habrá un aumento de precio en el plan Estándar de $1.50, así como en el plan Premium, de $2, en Estados Unidos, lo cual podrá replicarse con mucha probabilidad en Ecuador.

Hay tres planes mensuales: El Básico, de $7.99, el Estándar, de $10.99, y el Premium, $13.99.

HBO Max

HBO con sus famosas series de Euphoria, Peacemaker, House of the Dragon y The White Lotus. Se prevé que el precio para este 2023 aumente debido a la alianza que hará con Discovery+, pero no se ha establecido la fecha exacta.

Los precios al momento son: El Móvil, de $3.99, te permite observar su contenido en smartphones con definición estándar, descargar hasta cinco títulos y tener solo un dispositivo activo. En cambio, el Estándar, de $5.99, te ofrece definición a 4K, la posibilidad de crear cinco perfiles, descargar hasta 30 títulos y utilizarlo en cualquier dispositivo.

Disney Plus

Es la favorita de los amantes de Star Wars, Marvel y Disney. El precio es de $5.99, es posible adquirir sólo Disney Plus. Por $13.99, puedes sumar el servicio de Star+, que posee programas de Fox y transmisiones en vivo de ESPN, entre más.

Amazon Prime Video

Amazo tiene a las películas como Top Gun Maverick, Bullet Train y Black Adam. Su costo mensual en enero seguirá siendo de $8.99 y no está previsto que vaya a cambiar en los próximos meses.