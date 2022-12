¿Karol G tiene novio? Se filtra imagen que confirman los rumores

La cantante colombiana, Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, ha gozado de un 2022 lleno de éxitos en su carrera profesional.

Está considerada una de las artistas más importantes del reguetón, pop y trap latino y lleva la batuta de ser la más escuchada en el mundo.

Pero en su vida sentimental las cosas no han marchado muy bien desde que terminó su relación con el cantante Anuel AA. A La Bichota no se le ha visto con nadie de una forma estable y al parecer terminará el 2022 sin la compañía de un amor.

“No, no estoy enamorada, pero falta poquito”, confesó la colombiana en una entrevista a la revista Billboard a propósito del lanzamiento el pasado 14 de noviembre de su éxito Cairo, una canción contagiosa producida por su asiduo colaborador Ovy On the Drums.

Billboard informó recientemente que la gira Trip Love de Karol G había recaudado 69,9 millones de dólares y vendido 410.000 entradas en 33 espectáculos en Norteamérica (hasta fines de octubre), según cifras reportadas a Billboard Boxscore. Con ese monto, la estrella colombiana logra la gira más taquillera de una artista latina en Estados Unidos.

Rumores suenan

Rumores suenan muy duro sobre la vida sentimental de la interprete de Provenza, pues al parecer alguien le ha hecho latir el corazón de nuevo.

Dicen que la artista está en una movida amorosa con el cantante colombiano de música Urbana, Feid.

En un video que subió el colombiano a sus redes sociales, se puede ver que tanto él como “La Bichota” estuvieron festejando juntos la Navidad.

Se observan que están en una casa con vista a la ciudad y tirando fuegos artificiales de los más divertidos. Esa imagen deja entrever que por lo menos compartieron la cena y luego los brindis.

Ni Karol G ni Feid se han pronunciado al respecto, pero allegados a ambos hablan de una excelente relación como amigos y colegas pero que no pasaría de ahí.