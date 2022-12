“Tenemos que respetar las decisiones personales”: Maite Perroni defiende a su ex compañero Poncho Herrera

La posible gira mundial de RBD ha causado conmoción entre sus seguidores, pero lo que también se han cuestionado es porque Alfonso Herrera no será parte del reencuentro. Sin embargo, Maite Perroni defendió a su ex compañero y pidió respetar su decisión de no volver a interpretar las canciones que hicieron famoso al grupo.

Aún se desconoce el motivo por el que Poncho no participará en el reencuentro de la banda musical, mientras Maite negó que se trate por discusiones entre los integrantes del grupo o por egos, e inclusive, lo respaldó.

“Yo creo que tenemos que respetar las decisiones personales y profesionales de cada quien eso no tiene nada qué ver con el cariño y el amor que hay entre nosotros, Son decisiones que nos llevan a distintos lugares, nada más”, dijo la artista durante su reciente encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

De la misma manera, la actriz aseguró que lo que cada uno decida no repercutirá en su relación, por lo que respeta el rumbo que Herrera eligió.

Conjuntamente, Maite recalcó que para ella todas las personas que trabajaron en Rebelde son parte de una misma generación y una historia, y no dejarán de serlo a pesar de que actualmente ninguno esté trabajando en un mismo proyecto, con excepción de RBD.

Más de un ex compañero defiende la posición de Poncho

Zoraida Gómez, otra de las ex compañeras de los chicos de RBD, comentó que desde que se dio a conocer la noticia del reencuentro le han escrito sobre si sabe los motivos por lo que Herrera no estará en la gira. La actriz opinó que es respetable que el actor no quiera retomar el proyecto.