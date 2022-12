¿Sebastián Yatra y Aitana pasaron juntos la Navidad? Esto respondió el colombiano tras los rumores de una relación sentimental

Los rumores de una supuesta relación sentimental entre Sebastián Yatra y Aitana Ocaña aumentan con más fuerzas estos días. Todo porque la española terminó con su última pareja, Miguel Bernardeau y culpan al cantante colombiano por su ruptura.

Sebastián Yatra y Aitana (Cortesía)

¿Sebastián Yatra y Aitana tienen una relación?

Los seguidores de ambos artistas sospechan que existe una relación sentimental por algunos eventos que Aitana y Sebastián Yatra han estado presentes y han coincidido.

Los medios locales interceptaron al colombiano caminando por las calles de Madrid, cuestionando si existe una relación con Aitana. El intérprete de ‘Tacones Rojos’ aseguró al medio Europa Press que solo son amigos y nada más.

De igual manera, le cuestionaron fuertemente sobre que él es el culpable de la separación entre Aitana y Miguel Bernardeau, a lo que respondió que no tiene nada que ver.

El pasado 20 de diciembre, la interprete de ‘Formentera’ se presentó en el Wizink Center de Madrid donde el colombiano fue visto disfrutando del concierto y a partir de ese momento, los rumores comenzaron a tener mayor fuerza con el paso de los días.

Posteriormente, a través de un video del cantante español, Abraham Mateo, se pudo ver a Sebastián Yatra asistir a la fiesta privada que organizó Aitana.

A través de una historia de Instagram, Aitana compartió una foto con temática navideña junto con: Sebastián Yatra, Mariel Ramírez y Jesus de Paula con un mensaje: “llegó la mejor”.

Sebastián Yatra y Aitana (Instagram)

¿Cómo se conocieron Yatra y Aitana?

Sebastián y Aitana se conocieron cuando el artista colombiano visitó OT (programa de talentos) en 2018, en la edición donde participó la artista española ayudándole a despegar en el mundo artístico.

La intérprete de ‘Mariposas’ aseguró entre risas a David Bisbal si recordaba el día en que conoció a Yatra:

“Él fue a cantar de invitado. Estaba cantándole a todo el mundo y cuando vino para donde estábamos los finalistas, se puso a cantar así súper chulo. Literalmente me tuve que tirar un poco para atrás en plan ‘Yatra, tranquilo’”. — Aitana

La artista española explicó que afianzó su amistad cuando visitó Colombia y desde ahí son los mejores amigos:

“Recuerdo que me dijo ‘Luego yo voy a ir a México’, porque yo también iba a hacer promoción allí, y dijo ‘Si quieres nos podemos ver’. Y ahí nació una bonita amistad hasta ahora, que estamos grabando La Voz Kids en España. Y la verdad es que le tengo mucho cariño y lo admiro muchísimo. Ahora mismo él es de mis mejores amigos”. — Aitana

A pesar de que la relación no esta confirmada y no es seguro, muchos fans no pierden la esperanza de que algún día puedan verlos juntos.