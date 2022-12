¡Se dijeron de todo! Nathalie Carvajal y Aura Arce enfrentadas en el certamen de la “Reina de la Farándula”

Un reinado que dejó más que una corona a su paso, el concurso para elegir a la nueva reina de farándula 2022, terminó con toda una polémica tras bambalinas, las presentadoras de televisión aspirantes a esta categoría, se midieron más que solo en talento y se dijeron unas cuantas verdades.

Y como era de esperarse, si tiene polémica de por medio, Nathalie Carvajal no podía faltar, aunque la chica ex reality no fue quien terminó llevándose la corona, si protagonizó más de una controversial escena en la elección, siendo la más fuerte, la de su impase con la también presentadora, Aura Arce, a quien tildó de “ilusa”.

“Te respeto mucho pero me parece que estás siendo muy ilusa”, fueron las palabras de Nathalie Carvajal para Arce, quien no dudó en responder a su tajante señalamiento, y procedió a pedirle que hiciera una evaluación de sus palabras antes de hablar.

“Te pregunto cuál es el concepto de la palabra ilusa, para que tú utilices un término debes de saber lo que vas a botar, primero organiza tus ideas para que botes una palabra”, expresó Aura Arce, quien denotó molestia en su tono.

De acuerdo con lo revelado en el programa de ´Los Hackers de la farándula´, el impase habría tenido lugar durante los tras cámaras, luego de eso, el reportero abordó a la chica ex reality para preguntarle por el enfrentamiento, ahí Nathalie respondió.

“Se crea ilusiones que viene a participar en un certamen de de belleza cuando es un reality de farándula, tu sabes como es la farándula, se hizo ilusiones de que es otro certamen”, aseguró tratando de explicar el por qué de su comentario.

Por su lado, Aura Arce, nuevamente atinó a dar su versión, donde dijo que el concepto utilizado no tenía cabida. “Por eso es que existen los mataburros, Google, la palabra que ella utilizó estuvo totalmente fuera de contexto. Yo no vine aquí a tener una rivalidad ni con ella ni con ninguna”, dijo.