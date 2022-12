Quevedo se metió en problemas legales antes de finalizar el año ¿Qué paso?

Brytiago, cantante y compositor puertorriqueño de 30 años, subió a sus historias de Instagram una declaración muy polémica hacia Quevedo donde asegura que el artista español estaría cometiendo plagio en su nueva canción “Punto G” al utilizar 15 segundos de la canción que subió el puertorriqueño hace 5 años con el mismo titular.

El manager de Brytiago, Juan Carlos Gómez, se mostró molesto en una entrevista para @yosoymolusco y mencionó qué: “Tenemos un caso con Quevedo. Quevedo te van a llamar. Porque él tiene de Brytiago “Punto G” y usa el coro”.

Quevedo, cantante español de 21 años, tiene una demanda por usar ‘copyright’ en su nueva canción. El artista no se quedó callado y aseguró que “Punto G” de Brytiago le marcó mucho cuando él apenas tenía 15 años y fue de gran inspiración para componer su nuevo sencillo dedicándole un homenaje.

Brytiago le etiquetó en sus historias de Instagram bastante molesto, comentándole que el le pidió varias veces colaborar juntos pero que el español siempre rechazaba la oferta.

“A ti y a tu equipo de trabajo se le hicieron los acercamientos para trabajar y dijeron que no podían pues OK no es obligatorio grabar, yo no hago música así”

— Brytiago