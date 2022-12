¡No los puede ver ni en pintura! Carlos José Matamoros arremetió contra ‘Los Hackers de la Farándula’ y esto fue lo que les dijo

"Carlos José Matamoros no puede verlos ni en pintura a 'Los Hackers de la Farándula'"./ Instagram

Carlos José Matamoros nuevamente en el ojo del huracán tras armar tremenda polémica al atacar a dos personajes del mundo de la farándula ecuatoriana. El ‘Paparazzi’ no se guardó nada contra “Los hackers de la Farándula”, Leonardo Quezada ‘Lazito’ y Emilio Pinargote.

“Esos muchachos están más perdidos. La primera figura de la que él habla es un muchacho en la televisión. Voy a decir otra cosa más y esto va para el señor Pinargote. Mis principios no son negociables compadre. A ‘Los Hackers de la Farándula’ yo no les doy ni agua si es que estoy trabajando, mañana sin trabajo sigo sin darles ni agua”, señaló Matamoros.

Asimismo, agregó: “En todo caso se nota que Emilio por esta sin trabajo acude a las cámaras de ‘Los Hackers’, que yo no nunca lo haré. porque desde que nació ese programa jamás tendrán una nota mía. Ni me interesa porque desde que nació ese programa no han tenido una nota mía y cuando se muera tampoco van a tener.

En varias ocasiones Leonardo Quezada, mejor conocido como ‘Lazito’, ha intentado interceptar a este personaje para poderle hacer una entrevista. Sin embargo, Matamoros se ha negado e incluso ha tenido un actitud parca para estas cámaras.

Con quien se lo ha visto brindar entrevistas sin problemas ha sido con Silvana ‘La Veneno’ Torres, a quien si le daba exclusivas para el programa de entretenimiento y farándula que ya salió del aire, “De Boca en Boca”.