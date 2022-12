“Es uno de los más negados”: Jonathan Estrada le dijo sus verdades a uno de ‘Los Hackers de la Farándula’

Jonathan Estrada, mejor conocido ahora como ‘El Negado’, no se guardó nada y le dijo sus verdades a uno de los panelistas del segmento de farándula de Ecuavisa, “Los Hackers de la Farándula”.

En una entrevista para este programa, a la actual pareja de Dayanara Peralta le estaban preguntado sobre su nuevo proyecto relacionado al reciente tema lanzado junto a Gerardo Morán.

“A mí no me gusta el chisme, me cae el chisme mijo. Si hubiese publicado lo que dijo Santiago Castro. Uno de los negados de la farándula es Santiago Castro”, señaló Estrada.

Asimismo, agrego: “Más de uno le niega una nota, más de uno le niega todo”. Posterior a ello, quisieron sacarle más verdades, lo que no lograron ya que el exactor de ‘El Combo Amarillo’ estaba preparado.

¿Ha negado ha alguna mujer?

Según Estrada, nunca ha negado a ninguna de las mujeres. Aunque le preguntaron sobre Krystel Chuchuca, Claudia Campusano, el intérprete de ‘El Negado’ manejó a la perfección la situación.

Jonathan Estrada se ganó su nombre en el mundo de la pantalla chica. Ahora ha decidido a impulsar mayormente contenido en las redes sociales por lo que el personaje se ha convertido en tendencia.