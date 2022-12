Aquí el nuevo colegio donde estudiarían los hijos de Shakira, quienes compartirían con niños de otros famosos ¿Quiénes son?

A la colombiana le quedan tan solo horas para hacer realidad el sueño por el que tanto luchó en 2022, salir de España y comenzar a vivir una nueva vida en Miami, de la mano de sus dos hijos, Sasha y Milan.

El país estadounidense representa un nuevo comienzo, lejos de la vida que llevaba, y lejos también de todos los amargos momentos que vivió con quien fue su pareja por más de 10 años, con quien hasta no hace mucho se vio enfrentada en arduas jornadas legales, el ex futbolista Gerard Piqué.

Y como todo nuevo inicio, este implica cambios, uno de ellos, es la educación que de ahora en adelante comenzarán a recibir los hijos de la ex pareja, una tarea a la que de acuerdo con varios portales de noticias españoles, ya se encuentra dada la colombiana, quien tal parece ya encontró el recinto de formación perfecto para sus pequeños.

Según recoge el diario ´En Blau´, de El Nacional de Cataluña, el nuevo lugar escogido por la interprete de ´Monotonía´ guarda muchas similitudes con el colegio donde estuvieron hasta hace muy poco Sasha y Milan, lo que hace del mismo ,el primer punto fuerte en la carta de elecciones de la barranquillera, aunado a esto, la cantante también ya tendría referencias de la institución, y de parte de muy buenas fuentes, puesto que los hijos de uno de sus más allegados amigos y colega, Alejandro Sanz, ya asisten al recinto.

“En Estados Unidos empezarían las clases el próximo 5 de enero, ya que no existe el día de reyes. No obstante, el entorno de Shakira ha revelado que ha buscado las mismas características que el American School of Barcelona. Podrían ir al mismo colegio al que acuden los hijos de Alejandro Sanz”, reseñó en sus páginas el citado medio catalán.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta del vuelo de partida de la colombiana y sus hijos.