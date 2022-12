William Jaramillo se retira de ‘Agárrate’: El presentador alega problemas de visión

William Jaramillo anunció que se retira indefinidamente del programa de farándula ‘Agárrate’ donde es compañero de Carlos José Matamoros. El presentador de televisión explicó que tiene problemas en la vista y debe iniciar un tratamiento para no perder la poca visión que tiene.

“Algunos estarán alegres, otros sé que me van a escribir por interno, pero hasta el día de hoy estoy en Agárrate’”, fueron las palabras que utilizó William para anunciar su salida temporal del programa.

Jaramillo explicó que luego de acudir a una visita al oftalmólogo, no pasó la prueba básica de visión, que consiste “en leer las letras en la pared ahí yo dije ‘negadisimo, puedo decirte las letras porque me las sé de memoria, pero no las veo’”.

“En los dos ojos tengo cataratas, pero mis cataratas son operables al momento que pierda totalmente la visión de mi ojo izquierdo y así el ojo se salva, la visión no. En el ojo derecho, es operable y puedo recuperar la visión, que he mantenido hasta ahora, pero para poder tener todo este proceso, necesito estar en tratamiento”, detalló el presentador.

Además, William dijo que sabe que muchos estarán alegres con su ausencia “pero quienes, si me quieren, estarán conmigo y me apoyaran”. También señaló que espera “que la ignorancia no los haga realizar comentarios que no son”, haciendo referencia a que “muchos dirán que sufro de esto por hablar de una o de la otra y no es así”.

“Esta es una enfermedad que viene vinculada con los huesos, con el reumatismo y con las artristis que no le da a todo el mundo. De 100 personas una sola sale con ese premio y lastimosamente fui yo el beneficiado en esta lotería”, sentenció.

También afirmó que no se queja de la enfermedad, tampoco llora y no se despide de la televisión, espera poder volver en un mes o según sea su evolución con el tratamiento que le indiquen los doctores.