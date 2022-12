¿Quién es Verónica Álava? La influencer ecuatoriana se comprometió en Navidad con un estadounidense

Verónica Álava, es conocida en las redes sociales como ‘Hola, soy verito’ y, recientemente se comprometió con su novio Tim en Estados Unidos. La influencer guayaquileña expresó en redes sociales que gracias a él “ese día fue completamente distinto y especial”, ya que le pidió la mano el día de Navidad.

La también comunicadora se dedica a múltiples actividades, entre ellas la radio, pero es mayormente conocida por el contenido de valor aporta en sus redes sociales. Hace 4 años comenzó a publicar videos de comedia ya que estos se viralizaban fácilmente. Sin embargo, videos sobre la depresión, ansiedad, amor propio y las relaciones amorosas han logrado que Álava forme una comunidad más fuerte.

View this post on Instagram

En su perfil se identifica como ‘life Coach’ y muestra que busca apoyar a las personas que pasan momentos difíciles y motivarlas de alguna manera con el contenido que crea.

También logró crear y producir su propio show infantil “Relojita”, hace 3 años y ha podido presentarlo en diferentes teatros del país. Además, tiene su propio podcast llamado “Sentido”, al que define como un diario personal.

View this post on Instagram

Tim Mcguire es el ahora prometido de Verónica, aunque se sabe muy poco de él, en sus redes se muestra como un hombre tranquilo, que le gustan los deportes, comparte con su familia y le demuestra mucho amor a Verito’.

La pareja tiene un año de relación y la influencer lo dejó claro en la publicación donde anunció su compromiso diciendo “El año pasado terminaba el año conociéndote y este año lo termino comprometida contigo, no lo puedo creer. Tan agradecida con Dios”.

View this post on Instagram

“Él me dio el momento más lindo del mundo, me regaló una Navidad que nunca olvidaré. Aún no lo puedo creer, estoy corta en palabras de la felicidad, pero mi corazón está megacontento y en paz. Encontré el verdadero amor, sano y bonito. Nos casamos”, expresó emocionada.