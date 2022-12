¿Otra cinta de Terminator? esto dijo James Cameron sobre una nueva entrega

En la actualidad, cuando se habla de James Cameron, se está relacionando a la película Avatar y los futuros proyectos que derivan de la película más taquillera de la historia. Sin embargo, los aficionados al cine saben que el primer gran éxito del director fue Terminator.

La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1984, fue una obra escrita y dirigida por el conocido cineasta, quien también realizó una secuela con gran reconocimiento en la industria.

La saga siguió su camino sin el reconocido director que se dedicó a crear otros tipos de proyectos como Titanic y Avatar. Sin embargo, eso no significa que nunca lo vinculen con las películas de acción.

Es por eso que como parte de la promoción de Avatar: The Way of Water, se le consultó al director si cintas como Terminator está dentro de sus futuros planes.

[Te recomendamos leer: Matilda el musical en Netflix: así han sido las críticas de la nueva cinta de la plataforma streaming]

Cine menos violento

En una entrevista con la revista, Esquire Middle East, le preguntaron a James Cameron por una escena de acción dentro de su nueva película de Avatar, que se vio drásticamente recortada en edición.

“Corté unos 10 minutos de la película apuntando a la acción de los tiroteos. Quería deshacerme de algo de la fealdad, para encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Tienes que tener conflicto, por supuesto. La violencia y la acción son la misma cosa, dependiendo de cómo se mire. Este es el dilema de todo cineasta de acción, y soy conocido como cineasta de acción”, dijo.

Añadió: “Miro hacia atrás en algunas películas que he hecho, y no sé si me gustaría hacer esa película ahora. No sé si querría fetichizar el arma, como lo hice en un par de películas de Terminator hace más de 30 años, en nuestro mundo actual. Lo que está sucediendo con las armas en nuestra sociedad me revuelve el estómago”.

Esa respuesta alejó la posibilidad de realizar alguna entrega de Terminator, reafirmando que ahora el director solamente piensa en los destinos de Pandora.