¿Los Hackers de la Farándula equivocados “en todo”? Michela Pincay se pronuncia sobre su supuesto romance con un español

Michela Pincay decidió pronunciarse sobre los rumores que la señalan saliendo con el asesor político Víctor López. La presentadora escribió a un ‘Hacker digital’ por las redes sociales, asegurando que la información que se ha difundido es errónea.

Leonardo Quezada, durante la emisión del programa el 28 de diciembre, utilizó las cámaras para enviarle un contundente mensaje a Pincay “¿qué quiere decir Michela? ¿En qué estamos equivocados nosotros? ¿En qué no es el amor de su vida? ¿En qué es otro chico? ¿En qué aún no quiere hacerlo oficial?”.

Así mismo, Marian Sabaté, que está de invitada en el programa, recordó que estuvo compartiendo en un lugar, donde al parecer habían conocidos de Michela y, escuchó que la relación no estaría definida aún “porque que el chico no quiere poner nada en redes, ni afianzar la relación por ahora”.

“Yo sé lo que escuché y a mi Michela no me ha escrito para reclamarme lo que dije hace unos días, si no es cierto, creo que me habría llamado, lo que me parece raro”, aseguró Marian.