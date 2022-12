“Pido disculpas”: Henry Bustamante aclara su comentario sobre que ‘Soy el mejor’ está “amarrado”

Henry Bustamante en el programa del 27 de diciembre de 2022 de ‘En Contacto’ hizo un comentario que terminó de hacer estallar las redes. “Para que va a participar si ya eso está amarrado como tu ex programa”, fueron las palabras que utilizó el presentador cuando conversaba con Jinson y Héctor, los famosos ‘dúo del Ecuador’.

Desde la salida del ‘Dúo de Ecuador’ del programa ‘Soy el Mejor’, los rumores sobre una “final arreglada”, han ido tomando fuerza. Sin embargo los exparticipantes han aclarado que la salida fue por decisión propia y han expresado su agradecimiento al canal por la oportunidad.

El comentario de Bustamante encendió la polémica en redes por lo cual se disculpó en vivo este miércoles. Mientras que la conductora Gabby Díaz mencionó que todos tienen una buena relación entre los talentos de cada canal y en ocasiones se hacen bromas entre ellos.

Héctor es uno de los que se vio más afectado. Entre lágrimas dijo “Yo siempre voy a decir gracias a la producción con quien trabajé. Nosotros no hemos venido a destruir a nadie, yo nunca emití un comentario y jamás hablaremos mal de ninguna empresa”.

Henry al verlos afectados se acercó y les dijo “Yo los aprecio muchísimo y sé lo agradecidos que son. En todo caso, de pronto hice eco de una entrevista que no debí y pido disculpas. Quisiera mencionar que no estaba al tanto de todo y lo que menos voy a hacer es faltar al respeto a una mujer. Cuando les estoy molestando no le quería poner nombre a nadie. Yo no tengo nada en contra de Andreína Bravo, ni contra ninguno de los participantes”.

Los usuarios en redes sociales no se quedaron callados y algunos apoyaron lo que dijo Henry, mientras otros expresaron sentir vergüenza “por lo que se han convertido los reality en Ecuador”. También hubo comentarios que criticaban al programa ‘En Contacto’, “Que horror, ¿en qué se ha convertido ese matinal? En este año 2022 solo se la han pasado j*diendo a TC”, comentó un usuario.

A las 14:00 en ‘Los Hackers de la Farándula”, la polémica será aclarada con sus protagonistas.